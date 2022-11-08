蓝牙信息透露三星并未放弃Exynos 2300 但可能无缘S23系列

【天极网手机频道】三星正在准备2023年的旗舰Galaxy S23系列，从目前已知的消息来看，这代机型将搭载第2代骁龙8平台，而有关三星自研的Exynos芯片却众说纷纭。此前有传言称三星已经停止了Exynos 2300 SoC的开发，但最近蓝牙数据库中的一个更新条目似乎能够证明，三星并未放弃Exynos 2300。

Exynos 2300 SoC代号为S5E9935，不久前获得了蓝牙的批准。我们能获得信息仅包括它支持蓝牙5.3连接，SoC的内核数量、频率或任何有关硬件的详细信息均未被提到。但是好消息是，这个蓝牙证书在某种程度上证实Exynos 2300 SoC正在走向市场。

三星Galaxy S23系列是否会在某些国家或地区采用Exynos 2300呢？目前来看还是一个未知数，尽管Exynos 2300 SoC并没有停止开发，但我们仍然不能保证Galaxy S23系列会推出搭载它的版本。不少三星S系列的粉丝与用户都希望S23系列能够全部采用新一代骁龙平台。

高通CEO克里斯蒂亚诺・阿蒙在7月份称，第2代骁龙8芯片组在Galaxy S23系列中的份额将高于骁龙SoC在过去Galaxy S系列中的份额。Galaxy S23将很有可能完全由骁龙芯片组提供支持。

考虑到这一点，Exynos 2300被用于Galaxy S23系列的可能性就很低了，这代自研芯片被用于中端或者入门设备也不是没有可能。

第2代骁龙8采用台积电4nm工艺生产，与三星4nm工艺产品相比，台积电工艺具有更好的性能和能效。高通在此前也将第一代骁龙8+的订单转向了台积电，这一决策也扭转了第一代骁龙8的口碑。据了解，第2代骁龙8平台性能比第一代骁龙8 +提升20%，同时保持同样的能效。