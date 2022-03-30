真实体验OPPO Find X5 Pro一个月 夜景影像超乎我想象

作者：毛毛

【天极网手机频道】不知不觉，我上手体验OPPO Find X5 Pro已经一个月了，关于OPPO Find X5 Pro的性能配置其实已经不需要再过多的介绍了，其做为一款主打影像的高端旗舰手机，凭借着自研影像芯片马里亚纳 X，以及哈苏色彩调校技术和自研底层的3A算法等众多影像科技，在未发之前我就对其夜景影像的效果感到非常期待。实际表现究竟如何，今天这篇文章就跟大家来好好聊聊OPPO Find X5 Pro的夜景影像真实体验。

在暗光的环境下，我在室内和室外都进行了拍摄。就跟大家平时拍照一样，看到好看的、有意境的场景总想要拍下来，但是在一些特定的环境下，比如光线不足或者在暗光环境下拍照，样张效果就没有没这么好。

为了更好地展现OPPO Find X5 Pro夜景拍摄效果到底如何，我找来iPhone 13 Pro Max做一个对比。

先来看一组室外普通街区场景下拍摄的照片。



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)

从这组样张中能明显看出，OPPO Find X5 Pro的噪点生成明显更少，而且对高亮部分有着出色抑制效果的同时，还有着出色的细节呈现。而iPhone 13 Pro Max近景处的细节呈现比较弱，尤其是暗处方面基本是看不清楚，高光压制这块缺点也比较明显，近处灯光、标识等都出现了明显的过曝，整体样张观感差点意思;而且“鬼影”的问题基本每次都出现，不过在照片当中显示出来的“鬼影”问题会比在视频当中显现出来的要稍微好一点。

再来看一组室内的样张图。



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)

室内相对而已灯光环境好一些，但由于室内灯光有冷有暖，手机也容易很容易出现色彩失真或者白平衡不准确的情况。

从样张来看，整体上OPPO的色温偏暖，iPhone的是偏冷的，但是以实际肉眼所见的话，OPPO Find X5 Pro会更接近肉眼所见，色彩还原十分准确，同时，OPPO Find X5 Pro对高光的压制效果要比iPhone出色不少，没有夸张的颜色外溢情况出现，照片的暗部也没有一味通过HDR来提亮，保持了夜景环境下画面的真实质感与光线氛围。

再来看色彩比较丰富且光源较为复杂的场景，这非常考验手机对于夜景拍摄的整体处理与色彩还原。



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max拍摄样张(右)

使用过手机夜景模式的朋友应该都知道，高亮光线的红色对于夜景拍照非常的不友好，一方面很容易偏色不能还原出真实的红色，另外也很容易丢失颜色区域的细节。从以上两款手机夜景照片的局部对比图可以看到，在同样的光线条件下，OPPO Find X5 Pro就很好地还原出了招牌上红色霓虹灯管的颜色与质感，这也和肉眼所见到的效果一样;而iPhone拍摄的照片的红色则更偏橘黄色。

OPPO Find X5 Pro广角主摄还采用行业首款镜头+传感器双OIS五轴防抖，更好的稳定性在拍摄夜景时可以大幅提升安全快门时间，提升进光量，无需使用较高的ISO感光度就能拍出细节清晰、画面纯净的夜景照片。



OPPO Find X5 Pro广角拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max广角拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro广角拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max广角拍摄样张(右)

这里想再说一个细节方面。无论是OPPO还是其他厂商的“夜景”模式，基本上解决方案还是以拍摄多张照片最后通过算法合成一张明暗更均衡、宽容度更优秀的高质量夜景照片，所以都存在一个拍摄+合成的时间。不过OPPO Find X5 Pro按下快门就能立即生成一张高质量的夜景照片，几乎没有等待的时间，而iPhone则是需要等待3秒的合成时间。

在极夜环境下，我也进行了一次体验。不过说句实话，无论是手机还是专业相机在拍照时为了使照片保持相对的亮度，通常会使用较慢的快门速度，因为快门打开的时间越长，照片中才捕捉到更多的光线。但是，也会产生一个负面的影响，因为在夜景下为了保持快门开启较长的曝光时间，就会导致快门合闭的时间较慢，自己手持手机没有保持相对的稳定的话，拍出的照片就会模糊，但是OPPO Find X5 Pro这一点对比iPhone就值得夸赞了。



OPPO Find X5 Pro极夜环境拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max极夜环境拍摄样张(右)



OPPO Find X5 Pro极夜环境拍摄样张(左)与iPhone 13 Pro Max极夜环境拍摄样张(右)细节对比

视频拍摄方面，得益于马里亚纳 X芯片数倍于通用芯片的18TOPS算力，首次实现了针对4K视频的逐帧像素级AI优化，理论上视频效果极为纯净，实际效果如何呢？来看我拍摄的片段。

整体上看，场景的暗部细节上OPPO Find X5 Pro与iPhone 13 Pro皆有着不错的还原，但OPPO Find X5 Pro所还原的场景内容要更为真实丰富，其实可以说与自己眼睛看到的景象是更接近一些;在画面亮度与纯净度方面，iPhone 13 Pro也要稍微逊色于OPPO Find X5 Pro，而且出现了严重的“鬼影”，非常影响整体观感，OPPO Find X5 Pro要更好一些，整体画面更加干净。

影像强悍，显示影像内容的屏幕也需要同样出色，才能呈现出最优秀的显示效果。OPPO Find X5 Pro搭载的是6.7英寸新一代LTPO2.0 屏幕，分辨率高达 3216×1440，原生10亿色显示，显示效果极为出色。

而且配合全新自研120Hz智能动态刷新率技术，根据不同使用场景进行智能帧率从 1Hz 到 120Hz之间变换，毕竟在某些特定场景下我们并不需要高帧率来徒增功耗，例如播放视频、拍摄等等，这些场景中OPPO Find X5 Pro会在保证流畅显示的前提下自动调整帧率延长续航，而且是无感调整，优化功耗智能省电。

此外，这块屏幕还支持环境自适应2.0，只要我们在设置中勾选了“环境色自适应”，它的色温就能够根据环境光的色温变化而自动调节，带来更加舒适的屏幕观感。

整体来看，在详细了解OPPO Find X5 Pro影像系统并进行多个场景实拍之后，其影像表现着实让我感受到了惊喜，纯净的照片拍摄效果，让我几乎可以在任何的场景中进行拍摄，即便是极暗光环境，也能获得不错的效果，非常令人放心。而视频拍摄的效果，则让我感到惊奇，在Vlog视频和直播等内容形态已经非常成熟的当下，OPPO Find X5 Pro支持了对夜景4K视频的超清拍摄效果，甚至能获得比iPhone 13 Pro Max还要好的效果，进一步拓宽了高清视频拍摄的机型范围，确实是不愧高端旗舰之名了。

再说点个人思考吧，OPPO Find X5 Pro凭借马里亚纳 X的超高AI算力，完成对于自研算法技术的垂直整合，实现影像层面的弯道超车，这对于OPPO在今后的计算摄影领域中的发展，的确是有着象征性的意义，对于整个国产手机行业，也有促进作用，期待更多厂商能够发力自研科技，推动整个手机行业持续进步。