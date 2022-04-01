颜值和实力在线：OPPO Find X5 Pro水蓝色首销，天玑版也正式发售

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Find X5 Pro凭借高颜值吸引了广大“颜粉”用户，经典的黑白配色是永不过时的优雅。今天上午，OPPO Find X5 Pro水蓝新配色正式发售，到手价仅需6299元，首批购机用户有机会获得价值399元AiRVOOC 50W 无线闪充充电器，同时可享受最高24期分期免息等优惠政策，用户可在OPPO商城、OPPO体验店、各大授权电商平台等渠道购买。

OPPO Find X5 Pro水蓝配色创新性的使用玻璃纤维作为底板，与精致的金属环形山镜组自然过渡，配合定制树脂，在提升素皮抗冲击力和韧性的基础上，让轻盈和质感的得到完美平衡。

性能配置上，OPPO Find X5 Pro搭载全新一代骁龙8处理器，搭载ColorOS 12.1，拥有5000mAh大电池，配合OPPO自研的电池健康引擎，打造“管理+检测+修复”的全链路电池管理，总充放电循环次数在1600次后电池健康度依旧大于80%。 Find X5支持80W超级闪充，12分钟能充满一半，35分钟充至100%，50W无线闪充仅47分钟即可充至100%。

影像上，作为OPPO首款采用自研影像NPU的手机，OPPO Find X5系列为用户带来全新的影像体验，通过马里亚纳MariSilicon X实现芯片级4K夜景视频、芯片级HDR视频、芯片级4K极夜视频、芯片级App相机增强等前所未有的计算影像体验，首个悬浮防抖以及行业首个13通道光谱传感器等顶级影像配置，加上Find系列首次联合哈苏，为用户实现全新一代色彩影像体验。

与此同时，OPPO Find X5 Pro天玑版也于今日正式开售，其搭载天玑9000 旗舰5G移动平台，采用台积电 4nm 制程工艺，在为Find X5 Pro天玑版提供极致性能的同时，实现更均衡的功耗表现。加之Find X5 Pro天玑版采用HyperBoost全链路游戏稳帧技术，并加入了双动力X轴线性马达以及石墨烯膜散热系统，为玩家提供了出色的操控手感，同时助力天玑9000在冷静状态下持续高能、稳定输出，再结合顶级的10亿色、2K分辨率与120Hz智能动态刷新率屏幕，打游戏不仅让你有畅快体验，还有更震撼的视觉体验。

OPPO Find X5 Pro系列超薄机身下藏着5000mAh大容量电池，支持80w超级闪充、50w无线闪充，续航持久回血超快，彻底让用户摆脱电量焦虑。

售价方面，OPPO Find X5搭载马里亚纳X芯片与高通骁龙888，8GB+128GB版售价3999元，8GB+256GB版4399元，12GB+256GB版4799元;提供雅白、素黑和镜紫配色。Find X5 Pro 搭载马里亚纳X芯片和全新一代骁龙8，8GB+256GB版售价5999元，12GB+256GB版售价6299元，12GB+512GB版本售价6799元;提供白瓷、黑釉、水蓝配色。Find X5 Pro 天玑版全球首发搭载旗舰级天玑9000处理器，12GB+256GB版售价5799元;提供白瓷和黑釉配色。感兴趣的用户不妨去线下门店体验一下。