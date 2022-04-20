兼顾拍照和高品质，大学生2000元购机最新攻略：选它就对了！

作者：知寒

【天极网手机频道】大学生作为年轻用户群体中的消费主力，一直以来都有着非常明确的购机需求。面对五彩缤纷的校园生活，能够随时随地拍下清晰好照片显然是重中之重，其次便是屏幕和外观颜值，一定要既好用又好看，最后价格也不能太贵，要拥有出色的性价比，不会给学生党们造成经济压力。

综合来看，华为nova9 SE作为才上市不久的“年轻人的一亿像素鸿蒙手机”，不仅拥有优秀的影像实力，而且更是完美符合当下学生党们购机需求。

一亿像素影像，记录学习和生活两不愁

华为nova9 SE搭载了一亿像素AI四摄影像系统，能拍摄更高分辨率的照片，由此带来的画面细节自然更加丰富细腻。搭配华为自身优秀的多帧融合、像素级画质处理等软件算法，在日常学习和生活中，它不仅可以帮我们拍出更出色的风景、夜景、和人像大片，也能更清晰地拍摄下文档、笔记等。

值得一提的是，由华为nova9 SE的这颗1.08亿超高像素主摄拍摄下来的照片，还支持最高3倍无损放大，这对大学生们来讲无疑是上课拍照神器。有了华为nova9 SE，我们再想要拍清楚远处黑板上的内容，无疑会变得轻松简单。

除了1.08亿像素的主摄镜头外，华为nova9 SE还配备了800万像素超广角镜头，擅长拍摄宏伟建筑、同学集体合照等;200万像素微距镜头和200万景深镜头，则是拍摄路边花草、室内精致摆件物品、以及记录美食生活照的绝佳利器。

华为nova9 SE前置1600万像素广角自拍镜头，它支持自动超广角切换和AI自适应美颜功能。华为nova系列自诞生起便专为年轻用户群体打造，其前置美颜效果自然大方，深受年轻用户们的喜爱，而nova9 SE自然也很好地继承了这一点。

预装鸿蒙系统，日常体验流畅强大没烦恼

华为nova9 SE搭载鸿蒙系统，它大幅加强了用户的日常拍摄体验，为用户带来了华为手表远程遥控拍照、前后同时录像、4K Vlog视频录制、双景同录、以及鸿蒙设备多机位(后期OTA支持)拍摄等丰富拓展功能。另外，系统内置花瓣剪辑应用，能够实现一键成片，人人都有望成为摄影大师。

此外，鸿蒙系统的流畅稳定性在业界内也处于一流水准，不仅具备长达36个月不卡顿特性，并且还拥有鸿蒙桌面、超级终端、鸿蒙智慧通信、跨设备文件管理、以及华为nova9 SE新机首发的桌面限定萌宠等各类实用功能。

极窄全视屏工艺，兼顾高颜值和长续航

华为nova9 SE采用了全新极窄全视屏工艺，屏占比高达94.85%，屏幕上额头宽度仅为1.1mm，左右两侧边框宽度仅为1.05mm，实现了超窄边框全视屏。搭配3D玻璃后壳材质和经典“星耀环”设计，整机质感和颜值更符合年轻人的喜爱。

在年轻用户关注的续航体验上，华为nova9 SE内置4000mAh，支持66W超级快充，完全充满电量仅需35分钟。机身内部采用高导热石墨烯散热结构，在日常学习之余，拿它来玩游戏放松一下也是相当不错的选择。

出色的外观颜值、强大的鸿蒙系统，以及不错的硬件配置，更重要的是华为nova9 SE还拥有超越同价位竞品的优异影像表现，同时售价也更加合理，无疑是大学生等年轻用户群体最合适的购机选择，非常值得入手。

最后，再告诉大家一个好消息，为回馈消费者支持，华为开展初夏礼遇活动，2022年4月28日-6月20日在华为商城/各大授权电商/华为体验店/授权零售商等购买P50 Pro、P50、P50E、nova 9、nova9 SE将赠送价值199元的66W华为超级快充充电器，购买P50 Pocket将赠送价值159元的40W华为超级快充充电器。(nova9 SE 4月23日开始赠送)