作者：惜

【天极网手机频道】从诞生开始，荣耀X系列就是荣耀品牌的销量担当，累计销量已突破9000万台。荣耀全新迭代的X30系列延续了此前一贯均衡的表现。荣耀X系列搭载号称窄边直屏天花板高品质屏幕，6.81英寸的超窄边框全视屏为用户带来不俗的使用体验。

荣耀X30搭载6.81英寸屏幕，提升用户在刷剧、游戏等方面的沉浸感。延续荣耀X20系列三边超窄边框的设计语言，荣耀X30的上边框仅有1.15mm、左右边框只有1.05mm，让它超越部分搭载OLED屏幕的手机。

荣耀X系列屏幕采用中置挖孔屏的设计，很好的与背面星环模组形成统一的对称美。得益于更小的挖孔技术，荣耀X30前置摄像头的视觉效果更加和谐，不会有过分的突兀感。更重要的是，得益于荣耀提升屏幕的长宽比，荣耀X30并不会出现因加大尺寸屏幕导致的手感问题，单手握持毫无压力。

作为爆款产品，荣耀X30自然少不了游戏玩家最爱的高刷新率屏幕，最高支持120Hz刷新率、搭配240Hz的触控采样率，带来更好的视觉效果和游戏操控性能。在对刷新率和触控响应极高的FPS游戏中，高刷新率和高触控采样率，让荣耀X30在《和平精英》游戏中的开镜速度更快、准星移动更加跟手。

作为智能手机最耗电的设备之一，荣耀在X30系列手机上加入“智能动态帧率调节”功能，能够根据不同场景自动调节屏幕刷新率，实现流畅体验和较低耗电。在微博等需要快速划动的信息流应用时，手机能够保持120Hz的高刷流畅体验;其他的阅读等静态场景，则会自动切换至60Hz刷新率。

随着科技的不断进步，人们对电子产品的依赖度越开越高，在丰富日常娱乐生活的同时，也让眼睛德负担不断家中。为了让用户能够更加健康的使用智能手机，荣耀X30贴心地准备全场景的四重护眼功能。

荣耀X30屏幕通过德国莱茵TüV低蓝光护眼认证，并内置的护眼模式和专业的滤蓝光模式，开启护眼模式和专业滤蓝光功能后，手机能有效过滤蓝光，充分发挥LCD无屏闪、护眼灯优势，预防用眼疲劳。

荣耀X30还支持电子书模式，通过对屏幕的色温、亮度和灰度控制技术，实现接近kindle的效果，让阅读变得更加舒适悦目。虽然此前有不少手机支持深色模式，但简单的将画面变成白字黑底，会让手机屏幕德对比度过高，加大用户的用眼负担。荣耀X30的深色模式能根据不同的色彩场景，智能选择符合对比度范围的色彩，并将其通过界面元素识别及色彩计算技术，将色彩算法扩展到第三方应用上，获得一键全局生效的深色模式。

荣耀X30超窄边框、高刷新率以及全方位的护眼功能，为追求完美的用户带来全方位的视觉享受。荣耀X30在带来优秀视觉体验外，也为用户带来使用感受，无愧品牌销量担当。