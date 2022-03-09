一文回顾苹果春季发布会：A15芯片iPhone SE领衔，最强PC芯片出场

作者：景博健

【天极网手机频道】北京时间3月9日凌晨2点，苹果召开春季新品发布会，推出了包括iPhone 13系列全新配色、新款iPhone SE、新款iPad Air、M1 Utlra芯片、Mac Studio以及Studio Display等诸多新品，下面笔者就带大家来简单的回顾下。

iPhone 13系列新配色

首先介绍的就是iPhone 13系列的全新配色，iPhone13 Pro和iPhone13 Pro Max的被称为苍岭绿，而iPhone 13和iPhone 13 mini则为绿色。它们将于3月11日起接受预定，3月18日正式发售。

全新iPhone SE

全新iPhone SE在外观设计上与前代基本一致，配备一块4.7英寸LCD屏幕，支持Touch ID，拥有IP67级防尘防水。前后面板玻璃升级为超瓷晶面板，有着更好的耐摔性。

最大的升级就是搭载了与iPhone 13相同的A15仿生芯片，6核心CPU、4核GPU以及16核神经网络引擎，性能可达iPhone 8 的1.8倍，支持5G网络，官方表示得益于A15芯片和iOS 15系统，它将拥有更好地续航表现。

后置1200万像素单摄，支持深度融合、HDR4，官方称在A15芯片的加持下，它能有着更好的拍摄效果。

它将提供黑、白、红三种配色，有64/128/256GB可选，售价为429美元起，3月18日正式开售，国行为3499元起。售价比前代贵了点，喜欢小屏手机的用户可以关注下。

新款iPad Air

新款iPad Air搭载此前应用于iPad Pro上的M1芯片，集成4个高性能大核心以及4个高效能小核心，并且有着8核GPU，其CPU性能对比前代提升了60%，GPU性能则是前代的2倍，支持5G网络。苹果也提高了USB-C接口的传输速度，达到了之前的2倍。

它在外观设计上与前代基本一致，配备一块10.9英寸屏幕，支持DCI-P3色域，最高500尼特的亮度，侧边配有Touch ID。

它的前置摄像头升级到了1200万像素，支持人像居中功能。

新款iPad Air也支持丰富的配件，键盘式智能双面夹、妙控键盘以及第二代Apple Pencil。

它拥有深空灰、星光、粉色、紫色和蓝色共五种配色，64GB和256GB两个储存版本，提供Wi-Fi和5G版本可选，售价为599美元，同样是3月18日正式开售，国行为4399元起。

M1 Ultra芯片

今天苹果虽然没带来M2，但却发布了M1 Utlra，称之为个人电脑中最强大的芯片。M1 Utlra采用多晶粒架构设计，通过M1 Max中的互连模块，将两颗M1 Max整合在一起，两颗芯片支持2.5TB/s处理器互联带宽。

它拥有20核CPU、64核GPU，以及32核神经引擎，共有1140 亿晶体管，最高128GB统一内存，内存总带宽达到了800GB/s。

官方称其GPU性能是M1芯片的8倍。而在能耗方面，苹果表示，与目前最新的16核桌面CPU相比，在同等性能下功耗低100W，同等功耗下则性能强90%。

GPU方面，与高端独立GPU相比，则在同等性能下，功耗低200W。

Mac Studio

当然，苹果在发布会上带来了首发M1 Ultra芯片的Mac家族新成员―Mac Studio主机，同时它还可选M1 Max芯片。Mac Studio机身采用铝合金压制一体成型工艺，底边长为7.7英寸，高为3.7英寸，非常小巧，可以轻松放在显示器的下方。

Mac Studio还采用了创新的散热设计，内置双离心风扇、精确放置的风道，背部和底部上有超过4000个散热孔，能够引导气流流经内部元件，高效降温，而且即便是处理高负载的任务时声音也很小。

接口方面，背面包括四个雷电4(40Gbps)接口以及一个以太网接口、两个USB-A接口、一个HDMI和一个音频插孔。正面的话，M1 Max版本的是两个10 Gbps的USB-C接口，M1 Ultra版本的则是两个雷电4接口，另外还有一个SD卡槽。官方称，Mac Studio最多可支持四台Pro Display XDR和一台4K电视。

M1 Max版本Mac Studio的CPU 性能将比配备16核Xeon(至强)处理器的Mac Pro快50%，比配备10核酷睿i9的27英寸iMac快2.5倍。M1 Ultra版本的CPU性能比27英寸iMac快3.8倍，比16核Mac Pro快90%。

M1 Max版本Mac Studio最高可配备64GB内存，M1 Ultra版本则为128GB，另外，其SSD固态硬盘的读取速度最高可达7.4GB/s，容量最高可达8TB。

售价方面，M1 Max版本为1999美元起，国行为14999元起，M1 Ultra版本为3999美元起，国行为29999元起。

Studio Display

苹果还推出了一款全新的显示器Studio Display，可以配合Mac Studio使用。Studio Display采用窄边框全面屏设计，搭配纤薄的铝制机身，并提供了多种支架可供选择。

它配备一块27英寸5K视网膜显示屏，600尼特亮度，支持DCI-P3色域和10bit色深，支持True Tone，有着非常出色的显示效果。

Studio Display内置了A13芯片，配备1200万像素前置摄像头，支持人物居中功能。它还配备了三阵列麦克风以及六扬声器系统，支持空间音频。

它配备三个USB-C接口以及一个雷电4接口，雷电4接口除了可以外接多个设备外，还能以96W的功率为MacBook笔记本供电。

另外，妙控键盘、妙控板和妙控鼠标也都配合Studio Display的外观，推出了全新的银色配黑色的版本。

Studio Display的售价为1599美元起，国行版本为11499元起，另外可选Nano-texxture 纳米纹理玻璃的版本。

好了，以上就是苹果在本次春季发布会所带来的全部新品，不知道大家喜欢哪款呢？