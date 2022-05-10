iQOO Neo6 SE评测：多重配置鼎力加持，带来全沉浸式游戏体验

作者：云隐

【天极网手机频道】随着时间进入五月，手机厂商开始了新的一轮产品更新，相继召开发布会，为手机行业注入了新的活力。自iQOO Neo6发布之后，相信不少用户已经上手体验过一段时间了，对其各方面表现也表示很满意。而继iQOO Neo6之后，iQOO Neo6 SE也随之到来。作为iQOO Neo系列的新品，能否延续该系列的优良品质，我们可以一起来看看。

外观：雨夜霓虹 迷离绚烂

iQOO Neo6 SE提供了星际、霓虹、炽橙三款配色，在小编手中的这款是霓虹配色。正如其命名一般，后盖的整体观感像是霓虹灯一般绚丽，但又多了一种迷离的朦胧感。后置影像模组采用云阶设计，其上的字符则是像素风格设计，与后盖颜色相契合。远远看去，整个模组类似一张35mm胶片与拍立得相纸，将复古元素与未来感巧妙地融合在一起，视觉冲击感十足。

iQOO Neo6 SE的正面采用一块6.62英寸的AMOLED屏，同样为E4的发光材料，支持最高120Hz的刷新率以及2400×1080的分辨率。这块屏幕的素质可以说是与iQOO Neo6基本一致，在该档位上的手机上搭载属实少见，相信很多用户会深受其用。整体来看，iQOO Neo6 SE的外观好像雨夜城中的霓虹，在赛博朋克的繁华下，呈现出的是对未来城市的幻想，迷离又绚烂。

性能：一代神U 极致体验

在性能方面，iQOO Neo6 SE搭载的是骁龙870。这款曾被众多用户喜爱的一代神U，采用7nm制程工艺，1+3+4八核心设计，相较于骁龙865，CPU与GPU性能均提升10%左右。经过iQOO多次的专业调校，骁龙870的性能得到了充分释放，在安兔兔跑分上跑出了超过74万分的数据，完全能够满足用户对于时下各种大型手游的性能需求。

在实际的性能测试中，我们以《王者荣耀》为例，测试环境为：室温26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，刷新率自适应，声音与亮度均为50%，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画质”，进行一局游戏。

从具体的游戏体验来看，iQOO Neo6 SE还是相当稳定的，基本能够稳定在120FPS左右，并没有出现卡顿、掉帧等不适情况。同时，在1200Hz瞬时触控采样率与双指360Hz触控报点率的作用下，iQOO Neo6 SE在游戏时的跟手性很强，操作起来更加得心应手，释放技能时也很丝滑。

散热作为影响游戏体验的重要因素之一，想必也深受玩家们的关注。iQOO Neo6 SE采用叠瀑液冷散热系统，散热总面积高达36907mm2，相较iQOO Neo5 SE，散热总面积提升约48.2%。其中，除了五层立体石墨带来的“叠瀑”散热效果之外，还拥有大面积液冷VC均热版，能够更加直接有效地降低手机的核心温度。

游戏前温度

游戏后温度

小编又以同样的测试环境，进行了长达一小时的游戏测试，测试前后的温度变化。经过测试，前后11℃左右的温差，足以证明“叠瀑液冷散热系统”出色的散热能力。与此同时，在长时间的游戏过程中，X轴线性马达与封闭式立体双扬的作用就体现出来了，配合高刷流光屏以及高触控采样率，观感、触感、振感、听感交相融合，带来更加沉浸式的游戏体验。

此外，iQOO Neo6 SE内置超频版UFS 3.1，用户在下载、拷贝、安装应用时会更加快速，更有iQOO &三星联合开发的“UFS深度碎片整理2.0”，节省安装大型手游时间的同时，也提升了UFS的寿命。iQOO Neo6 SE通过KPL比赛用机测试认证，即使是普通用户，也能够获得与专业电竞选手相同的游戏体验。

影像：超清影像 定格生活

手机影像，是一种老少皆宜记录生活的方式，也逐渐成为手机必备的重要素质。iQOO Neo6 SE配备的是一套后置三摄影像模组：6400万像素的主摄镜头、800万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头。从这套硬件来看，高像素主摄的加持下，手机拍摄的画面清晰度势必会比较高，能够呈现出的细节预计也不会少。当然，具体情况还得看实际拍摄体验。

主摄拍摄

广角拍摄

2倍拍摄

从实际拍摄的样张来看，iQOO Neo6 SE影像表现还是很符合预期的。如小编猜所想那般，高像素主摄拍摄出的画面清晰度相当高，保留的色彩细节自然也是比较丰富的，即使放大倍数来看也很清晰，在同档位的手机中，显然表现优异。超广角的拍摄中，画面也并没有明显的畸变，线条与轮廓相对比较自然。

夜景拍摄

夜景的拍摄中，得益于影像系统出色的算法，iQOO Neo6 SE拍摄出的画面噪点几乎不可见。同时，高光也压制得住，在大部分手机上出现的“鬼影”并没有在iQOO Neo6 SE上出现，影像体验无疑是更进一步。在日常的拍摄中，配合1600万像素的前置摄像头以及多种趣味模式，足以满足用户对于大部分场景的拍摄需求。

充电与续航：双芯闪充 持续在线

令小编比较意外的是，iQOO Neo6 SE配备的是80W的双电芯闪充，这显然是比较具备诚意的充电策略，配合4700mAh的大电池，手机的整体续航能力完全是同档位手机中的佼佼者。小编采用以上游戏测试的环境，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、待机8小时的续航测试，以及耗电至关机的低电量情况充至满电的充电速率测试。

续航曲线图

充电速率图

从以上两张曲线图来看，iQOO Neo6 SE在经过重度的续航测试之后，100%的电量还剩下68%的电量，其中，1小时游戏耗电仅需21%，续航能力基本符合小编的预期。而在充电方面，iQOO Neo6 SE充至满电仅需38分钟，充电速率确实是相当出色。综合两者来看，充电10分钟，就可为手机提供1个多小时左右的游戏。所以，满电状态下，完全可以支撑大部分用户持续一整天在线，配合快速闪充，完全不用担心手机没电的尴尬情况出现。

小结

总体来看，iQOO Neo6 SE各方面表现还是不错的，整体符合小编的预期。在游戏体验上，iQOO Neo6 SE一如既往地突出，多重配置的叠加下，“全沉浸式的游戏体验”的确是实实在在的体验，对于某些游戏爱好者来说，这款手机产品无疑是具备相当大的吸引力。更何况，iQOO Neo6 SE在充电、续航、外观等方面也有着不可忽略的优势，这在同等价位的手机中属实比较少见。不知你们又是怎么看待这款手机，欢迎和小编一同分享。