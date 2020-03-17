1亿像素还没用热乎 三星的1.5 亿像素传感器就在路上了

作者：景博健

【天极网手机频道】去年8月份的时候，三星正式推出了世界首款拥超越亿级像素的感光元件―ISOCELL Bright HMX，该传感器拥有1/1.33英寸超大感光面积，支持一亿像素直出，在暗光条件下使用Tetracell技术进行4像素合1，输出2700万像素的照片。小米CC9 Pro首发搭载了该传感器，并以DxOMark排行榜上取得了121分的好成绩，今年的小米10系列也采用了该传感，并登顶DxOMark。而三星S20 Ultra则采用了更加强大的ISOCELL Bright HM1，同样是1亿像素，但它支持Nonacell像素9合一，暗光拍摄效果更为出色。而就在1亿像素手机刚刚进入我们视野没多久，1.5亿像素也已经在路上了。

据外媒Sammobile报道，三星正在开发拥有1.5亿像素的传感器，传感器尺寸也将会达到1英寸，并且将会使用与三星S20 Ultra的ISOCELL Bright HM1传感器相同的Nonacell技术，支持像素九合一，理论上会输出一张1600万像素的照片。

而消息也称，小米将会在2020年第四季度发布的旗舰产品中使用该传感器，成为第一家采用1.5亿像素传感器的公司，而包括OPPO和vivo在内的其它公司则会在2021年第一季度使用该传感器。由此也可以猜测，这款传感器很可能也和去年的三星ISOCELL Bright HMX一样，是三星和小米联合开发的，所以小米会进行首发。当然，1.5亿也并非是终点，去年年底高通曾在骁龙技术峰会上放出了重磅消息称，它们会与有关相机制造商合作开发一款用于智能手机的传感器，其像素则高达2亿，对比1亿像素更是直接翻番，着实有点“吓人”。

此前网上也有不少人讨论过高像素是否具有足够大的意义，我个人的感觉是，首先它具有足够大的噱头，说出来就很吸引人，其次是目前1亿像素传感器也确实带来了很出色的拍照效果，小米的两款产品在DxOMark上也都取得了不错的成绩，所以在手机拍照的发展道路上，超高像素是个方向，但并不是唯一方向。毕竟华为Mate 30 Pro 5G和OPPO Find X2 Pro两款产品并没有使用1亿像素传感器，也都有着顶级的拍照效果，无论是华为的RYYB像素阵列还是OPPO的全像素对焦也都对手机拍照能力有着很大的提升，当然也需要强大处理器的支持和强大的软件算法。