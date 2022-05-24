手机圈的颜值担当，Reno8系列如何创造新意

作者：云隐

【天极网手机频道】日前，OPPO Reno8系列正式发布，马里亚纳 MariSilicon X芯片配合手机主控SoC，铸就了双芯人像旗舰，带来影像能力大幅度提升。而在越级的影像能力与性能之外，OPPO Reno8系列的外观也极具新意，可以说是手机圈的颜值担当，我们一起来简单看看。

OPPO Reno8系列的后置三摄影像模组，采用流云双镜的极简设计，简洁的弧面以75度微弧的曲线，将三颗镜头包裹在内，占据了手机后盖上方的很大一片面积，远远看去，像一抹流云凝固在手机的背面，美感与自然感兼具。

在机身比例上，OPPO Reno8系列遵循黄金分割法则，通过柯布西耶模度关系确定整机和摄像头位置分割比例，带来更加舒适的视觉体验。中框采用直边设计，其材质为航空铝，配合升级的金属砂化工艺，不仅耐磨耐刮，不留指纹，还与后盖的色彩和谐统一。

总得来看，OPPO Reno8系列机身整体延续了Find X系列的一体化流线设计，与铝合金属中框自然过渡，将极简、克制和淡然表现得淋漓尽致，带来浑然天成的视觉感受，也塑造了舒适趁手的触感。

配色方面，OPPO Reno8系列提供了微醺、晴空蓝、夜游黑、逍遥青等多款配色。在大众的认知中，Reno系列一直引领着美学与色彩的探索，而本次的Reno8系列从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流。

以微醺为例，在手机的后盖上融入流光特调工艺打造的渐变金色，塑造了独特的景深感，让人迷离又沉醉。这种源于情绪的优雅色彩，让纯粹而细腻的美感随之蔓延开来，映入严重，流于指尖。

笔者以为，OPPO Reno8系列的外观，一如既往的令人惊喜。一体化的造型，将直线与曲线完美融合，又以全新潮流的配色，融入情绪与想象，带来视觉与触觉共通的全新感受。从某种程度上来看，OPPO Reno8系列完全可以算是手机圈的颜值担当。那么，你会喜欢这款高颜值有料的手机吗？