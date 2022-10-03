安卓“灵动岛”App在Play Store下载安装超100万次

作者：大飞哥

【天极网手机频道】10月3日，今年9月底一款名为《dynamicSpot》的应用为Android手机带来了Android上的“灵动岛”。灵动岛是苹果iPhone 14 Pro系列机型上新的多任务、可变形的实时更新系统，通过“消除硬件和软件的界限”，用挖孔设计取代了此前的刘海凹槽屏幕。

如今，《dynamicSpot》灵动岛应用在GooglePlay商店中已经有超过100万的安装量，并且已脱离Beta测试阶段。

《dynamicSpot》灵动岛应用最初只包裹了中间放置的打孔摄像头，现在也支持左侧的打孔摄像头效果。开发者还增加了安卓音乐控制。而该应用在GooglePlay商店的列表中描述为“安卓版灵动岛”。

目前《dynamicSpot》灵动岛应用打分为4.2分，这是2000多个用户的平均打分。开发者Jawomo写道：“有了dynamicSpot，你可以在安卓设备上轻松获得iPhone 14 Pro的灵动岛功能dynamicSpot提供灵动岛mini多任务功能，使你更容易获得最近的通知或手机状态变化。”

开发者Jawomo补充说：“只要点击黑色的小灵动点/弹出窗口，就可以打开显示的应用程序，长按弹出窗口可以展开并查看更多细节。iPhone的灵动岛是不可定制的，但dynamicSpot是可定制的!你可以改变互动设置，选择何时进行互动。还可选择何时显示或隐藏灵动点/弹出窗口，或哪些应用程序应该出现。由于dynamicSpot使用安卓的通知系统，它几乎与所有的应用程序兼容，如消息通知、定时器应用，甚至是音乐应用。”

截至目前，iPhone 14 Pro系列的灵动岛支持约30种信息显示，比如来电提醒、AirPods连接、Face ID认证、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、Apple Watch解锁iPhone、充电和低电量提醒、铃声/静音模式切换、飞行模式等等。

可惜的是目前灵动岛的体验还存在着不足，现在灵动岛只支持苹果自带的应用，第三方应用还不支持，比如微信、QQ等第三方应用APP还没有适配，这是因为苹果还没有开放API。

苹果在最新的iOS16.1系统中向第三方应用开放了API接口以及灵动岛实时活动设计指南，帮助开发者更好的适配。

这也就是说在10个月推送的iOS16.1正式版中第三方应用就有望适配灵动岛功能，可以发挥iPhone 14 Pro系列新功能的优势了。