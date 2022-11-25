全场景闪电启动，OPPO Reno9 Pro+高频应用秒开不等待

【天极网手机频道】OPPO ColorOS系统凭借基于技术创新带来的全面表现，获得了广大用户的高度肯定，丝般顺滑的体验更是让人印象深刻。本次OPPO Reno9系列全系搭载ColorOS 13系统，ColorOS 13着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。

作为OPPO自研的系统级计算中枢，ColorOS超算平台通过算力模型和并行计算实现高性能与低功耗的平衡以及重载多任务场景下的流畅体验。

OPPO行业首创的应用预加载技术，重点解决重负载下应用启动速度慢、频繁杀后台等问题。基于深度学习的AI模型，能够预测用户习惯，让Reno9系列可提前预测应用并提前加载，实现应用秒开，应用打开后更能长久维持后台保活，再次打开仍然可以实现断点续读。在超算平台的基础下，ColorOS 13有效改善了杀后台情况，就算是多任务运行也不怕后台丢了的情况。

而全新内存超级加速引擎改写了安卓底层内存架构，让微内核理念应用于内存管理，建立锁竞争的大数据模型，将内存分配与回收等关键操作服务化与并行化，做到应用时刻在线，多应用切换不卡顿。

经OPPO实验室测试，Reno9 Pro+在全场景闪电启动功能加持下，应用启动速度提升31%，做到日常使用启切顺滑;在内存超级加速加持下，高负载场景卡顿减少约45%，同时运行33个日常应用+2个大型游戏也能保持流畅。

通过我们的实测，频繁杀后台的情况确实有了实际性的改善，后台应用保活率高，更重要的是系统流畅度并未因此降低。即便在后台开满20个常用应用，甚至在玩完一局《王者荣耀》之后再重新切换其他应用都没有问题。不难看出ColorOS的后台运行机制确实得到了明显优化。

针对年轻用户非常喜欢的游戏场景，ColorOS系统自研了HyperBoost全链路游戏稳帧技术，以此解决长时间玩游戏时帧率断崖式下降问题，通过GPA稳帧技术、图形异构技术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，解决高负载游戏与功耗之间的矛盾，智能调节性能输出模式，全程帧率超稳定，同时还能更省电。

总体来看，ColorOS 13系统在全场景闪电启动功能和全新内存超级加速引擎的加持下流畅顺滑的用机体验也更上一层楼，诸多实用的智慧功能更是为用户创造无负担的新体验。

售价方面，OPPO Reno9系列提供Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB版本售价3999元，16GB+512GB版本售价4399元;OPPO Reno9 Pro提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB版本售价3499元，16GB+512GB版本售价3799元;OPPO Reno9同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元；OPPO Reno9“万事红”新年特别版将于12月10日发售。新品即日起接受预定，并将于12月2日上午10点在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁、抖音等线上渠道全面开售，首销期间可享受最高24期免息。