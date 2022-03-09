可能不太对你胃口的iPhone SE，去年卖得比iPhone 13 Pro Max还好

作者：大飞哥

【天极网手机频道】如约而至，苹果在2022年的首场发布会上推出了新款iPhone SE，这台可能会被大众忽视但却不可小看的系列手机。

现在，只需3499元起，你就能在熟悉的机身中获得最新的苹果A15 Bionic处理器，支持5G、1200万像素相机，Touch ID也可继续可用。官方宣称，与iPhone 8相比，2022款iPhone SE具有2.2倍的处理器性能优势。

但你可能会想，这款以不变应万变的手机，价值在哪？

答案是：走量单品。

实际上就在本周，数据调研机构Counterpoint公布了2021年全年最畅销的10款智能手机，其中7款是iPhone，甚至直接包揽了前5名。Counterpoint表示，2021年，全球市场上活跃的智能手机型号超过4200款。最畅销的10款智能手机占2021年全球智能手机总销量的19%，而这一数字在2020年是16%。

在这份名单中，iPhone 12是最畅销的机型，其次是iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 12 Pro和iPhone 11，前三款机型对苹果的总销量贡献了41%。

最新的iPhone 13系列表现良好，iPhone 13成为2021年第四季度最畅销的机型，其次是iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro。

三星的入门级智能手机Galaxy A12在2021年排名第六。几乎所有地区和国家全年都表现出对A12的强劲需求。北美、拉丁美洲和西欧是其主要市场。

小米的红米9A和红米9于2021年入榜，占品牌总销量的22%。小米在各个地区的表现都不错。中国、印度和亚太地区是其主要市场。小米在这些价格敏感的地区推出了Redmi 9A和9等预算机型，在这些地区，它的入门级系列面临组件短缺的问题。

但看似不起眼但它的确挤进了前十的，是排在第八位的iPhone SE(2020年款)。它在2021年的销量甚至比iPhone 13 Pro Max还要好。

毫不夸张的讲，得益于性价比的优势加上支持Touch ID的“老式设计”，使得iPhone SE依旧算是当下卖得较为出色的系列机型，毫不夸张的讲，性价比依旧是当下乃至未来的核心竞争力之一。

可以预测的是，随着iPhone的迭代，数字系列以及数字+Pro系列的更新频率虽然快过SE系列，但SE系列依旧会通过近两年一次的更新让适合这款产品的用户换代。

要知道iPhone 12 mini和iPhone 13 mini的销售低迷或多或少都和iPhone SE系列有关，接近的售价但更贵，更强悍的性能但对目标人群来说并不是刚需。不严格的讲，iPhone SE凭借着更“强悍”的性价比挤掉了iPhone mini的地位。

如果没错，iPhone SE的下一次更新会是2024年，那打个赌，那时的它会搭载M1吗？

以下附细节数据，2021年全球最畅销的10款手机分别为：

苹果iPhone 12：2.9%(手机总销量占比，下同)

苹果iPhone 12 Pro Max：2.2%

苹果iPhone 13：2.1%

苹果iPhone 12 Pro：2.1%

苹果iPhone 11：2.0%

三星Galaxy A12：2.0%

小米Redmi 9A：1.9%

苹果iPhone SE 2020：1.6%

苹果iPhone 13 Pro Max：1.3%

小米Redmi 9：1.1%