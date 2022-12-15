魅族20要来了？「魅友大会 2022」将于 12 月 23 日正式启幕

【天极网手机频道】此前魅族官宣将会发布搭载骁龙8 Gen 2芯片的新机后，外界曾有消息透露魅族将不会发布魅族19，而是直接跳过发布魅族20，如今新机有了进一步消息。12 月 15 日，@魅族科技官微正式宣布「魅友大会 2022」将于 12 月 23 日 14:30 在珠海启幕。寒冬腊月，因相聚的热情而温暖洋溢;珠海之滨，因无界的热爱而生机盎然。「魅友大会 2022」，将是一场别开生面的用户大会，是对魅族大家庭的主角――魅友的感激，更是魅族用心迎接新时代的开端。

官方介绍，魅族执着热爱的 19 年，也是用户无界共创的 19 年。19 年间，魅族经历了从 MP3 时代到智能手机时代的跨越，陪伴和见证了一代人的成长。魅友文化是自发形成的热爱连接，从全国一个个 MY+ 受到启发，魅族准备开启一个更广阔的符号和活动：魅友大会 MY∞。并且，将邀请全国各地魅友一同在更无界的舞台上共创热爱。

「无魅友，不魅族」一句传扬十年的口号，勾勒出了一道从梦想到未来的七彩虹桥;热爱与追求，一次 19 年厚积薄发的征程，终将以跨时代多领域的极致匠心铸就无界。在即将到来「魅友大会 2022」上，众多重磅看点同样值得期待：全新魅友计划发布、年度魅友颁奖典礼、19 年魅友故事回顾，还有神秘新品亮相。万般精彩齐聚，只为热爱无界。

值得一提的是，官方还提到，魅族神秘新品亮相。这款“神秘新品”在社交媒体引起了不少的关注与猜测，外界猜测它极有可能是备受关注的魅族20系列。不过目前官方尚未透露更多详细讯息，届时魅族究竟将会带来哪些惊喜，12月23日，我们拭目以待。