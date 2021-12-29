荣耀X30外观体验：比iPhone 13还窄的超窄边框

作者：LL

【天极网手机频道】在今年的手机市场上，荣耀凭借着荣耀Magic3系列，冲击高端市场，斩获了非常高的口碑评价。而最近，在各大手机厂商发力占据中端市场之时，荣耀也更新了旗下的X系列手机。笔者对其一番体验后，屏幕的特色尤为突出，特别在边框宽窄程度上，较之iPhone 13也有不小优势，我们一起来简单看看。

在整体外观方面，荣耀X30拥有幻夜黑、魅海蓝、晨曦金、钛空银以及钛空银星环版五种版本配色，笔者手中的这款正是晨曦金的配色。晨曦金可跟随光线强度而变化出不同的颜色，例如：在光线较为暗淡的时候，晨曦金会呈现处一种非常内敛优雅的红铜色，而当光线打在机身上时，淡雅金色才会真正显现出来，实际效果确实非常接近晨曦的色彩，其命名也源于此。

机身后盖的另一个特点，则是一块类似“奥利奥”的摄像模组，其上镶嵌了3枚摄像头与1枚闪光灯，整体呈矩形形状，位于矩形的四个端点，极具对称美感。熟悉的朋友应该发现了，后置影像模组的设计总体来看，是与华为Mate40系列的设计美学如出一辙。

荣耀X30的正面，本次搭载了一块6.81英寸的LCD直屏。在现如今的手机市场中，曲面屏由于误触、易碎等问题，深受消费者的诟病，大部分厂商也在渐渐回归直屏，荣耀X30采用直屏，也是符合大部分用户的需求。

屏幕的超窄边框则是这款手机在外观方面的最大特色了。屏幕左右边框仅为1.05mm，上边框也仅有1.35mm，毫不夸张地说，这是肉眼可见的“窄”，其屏占比高达94%，确实称得上是“全屏实力”。为了让你们直观地感受到其窄边框，笔者将其与iPhone 13进行对比。

荣耀X30

iPhone 13

根据相关信息可知，iPhone 13的上下边框与左右边框均为2.56mm，是比较规整的边框设计。而荣耀X30在上边框与左右边框方面，明显比iPhone 13更窄，而在下边框方面却略输于iPhone 13。但笔者认为，荣耀X30边框的整体观感是比iPhone 13好一点的。

一方面，荣耀X30的价格可是远低于iPhone 13的，在价格低的同时还能在上边框与左右边框上做到极致，自然是相当有诚意的。另一方面，根据大部分人的习惯，观看手机屏幕的区域基本集中在屏幕的上部分，大部分情况下不会触及最下方的区域。例如，竖屏使用下，无论是微信聊天还是刷短视频，集中的区域基本在中间区域;而横屏使用情况下，打游戏更是集中在中间区域。这是大部分APP长期以来培养而成的习惯，当然，如果你是强迫症，那自然会觉得不舒服。

所以，客观来看呢，荣耀X30与iPhone 13在屏幕边框的设计上，可以说是各有优劣。但就笔者而言，自然是觉得荣耀X30比iPhone 13好点，毕竟，价格才是大部分消费者的第一考虑因素。

此外，荣耀X30的这块屏幕支持120Hz的智能动态刷新率，能够根据用户使用的不同场景自动调节切换刷新率。同时，荣耀X30还具备纸书模式、深色模式、护眼模式三重护眼模式，并通过了德国莱茵TüV低蓝光护眼认证，贴心呵护用眼健康，阅读观感更佳舒适。

总体来看，荣耀X30在外观方面给笔者的体验还是可以的，尤其在超窄边框的设计上，是出乎笔者意料的。荣耀X30是一个非常舒服的中端机选择，不知你们是否会喜欢这款拥有超窄边框的手机？