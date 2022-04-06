苹果新专利曝光，可为多个设备无线充电

作者：毛毛

【天极网手机频道】今天网上有消息透露，苹果公司的一项“具有多个功率接收设备的无线充电系统”专利获得授权，这个专利可接纳多个无线功率接收设备的无线功率传输设备。



图片来源：网页截图

据了解，苹果这项专利的授权公开号为CN112290692B，无线充电器还配备一块显示屏，可显示充电设备的电荷状态、充电功率等信息，并且将其分为“主设备”和“配对设备”，需要将“配对设备”存到“主设备”的无限功率传输设备中，主设备可验证“配对设备”与“主设备”是否在同一垫上，之后“主设备”和“配对设备”会同步输出用户通知，当无线功率传输设备上存在配对设备时，可以同步输出用户通知，并间隔一段时间向无线充电器发送电池信息。



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大概意思就是将iPhone或者像Apple Watch、AirPods这类的设备放到无线充电设备之后，iPhone或者Apple Watch会显示充电信息，而且与手机配对了的Apple Watch在充电时，它的电量也会在手机当中显示。

这个无线充电设备其实让人不禁联想到2017年苹果公布的AirPower，AirPower可以为多款设备同时进行充电，不过因为多方面原因吧，直到现在大家都没等到这个产品的推出，有猜测这款新专利就是流传已久的AirPower。

近几年无线充电设备也逐渐发展起来了，如果苹果也推出一款无线充电器的话其实也不错，但是作为以为iPhone用户， 求求苹果先让续航支棱起来吧。