华为Mate50系列锁定双十一爆款，众多黑科技加持，鸿蒙组队，体验翻倍！

临近双十一，又到了囤货的好时机，除了美妆用品、生活物品，手机、电脑等数码产品也是最为畅销的品类之一。那么今年哪款手机能成为双十一期间的爆款呢？我认为华为Mate50系列无疑是主力担当，因为该系列包含入门、中端旗舰、顶级旗舰以及高端产品的保时捷版本，适合不同价位档用户选择，同时还带来了众多前所未有的黑科技体验。

华为Mate 50系列共有四款，分别是华为Mate 50E、华为Mate 50、华为Mate 50 Pro以及华为Mate 50 RS。其中，华为Mate 50E是入门级鸿蒙年度最强旗舰，华为Mate 50是兼顾性能和性价比的硬核旗舰，Mate 50 Pro是“闭眼买”的顶尖旗舰。作为Mate系列的十年里程碑之作，华为Mate 50系列不乏看点，无论哪款能带给你出众的体验。

外观质感再突破

华为Mate50系列延续了Mate系列经典的圆环镜头模组和中轴对称设计，还加入了古老的 “巴黎饰钉” 装饰工艺，与摄像头的布局相辅相成，在整体配色和后盖用料拿捏得相当到位，带来了高端的质感和温润的手感。

来到机身正面，华为Mate50正面配备一块6.7英寸OLED屏幕，支持90Hz刷新率；Mate50 Pro配备一块6.74英寸OLED屏幕，支持120Hz刷新率，这里需要特别说一下，Mate50 Pro的屏幕盖板采用坚硬的华为昆仑玻璃材质，经过了108道微晶原材及面板加工工序，拥有优秀的耐摔和抗冲击能力。同时，华为Mate50全系支持IP68防水防尘，是业界首款支持全机身恒温充电的手机。

异常坚硬的昆仑玻璃可不是说说而已，有网友发布了一段用华为Mate50 Pro挑战砸核桃的视频，结果连砸三颗，手机屏幕完好无损，成功通过挑战。如此看来，像日常中的小磕小碰，华为Mate50 Pro完全不会受影响。

开启手机摄影新篇章

华为Mate 50系列手机可以说是打开了手机摄影的新篇章。首发业界最大、多档可调物理光圈，同时，还推出全新潜望式长焦、微距镜头以及超光变XMAGE影像系统，使手机的拍照性能又进步了一个台阶。

华为Mate 50 Pro后置5000万超光变RYYB主摄，支持OIS光学防抖，支持全像素八核对焦，拥有激光对焦传感器以及10 通道多光谱传感器，并支持十档位光圈调节；同时还拥有6400万像素的潜望式长焦镜头，RYYB感光阵列，3.5X光学变焦，最高支持100倍数字变焦，并配以OIS光学防抖；1300万像素超广角镜头，兼具2.5cm的微距拍摄。无论是在人像模式中，还是超级夜景模式下，华为Mate 50 Pro都能轻松产出氛围感大片，尤其是大光圈拍夜景，省去了夜景模式的等待，几乎是秒出。

另外，华为Mate50系列还拥有自成一派的XMAGE影像风格。配备原色、鲜艳、明快三款不同的 XMAGE 风格，以鲜艳模式为例，样张呈现出了“浓墨重彩”的特点，同时也更加注重明暗对比，在处理暗部时能够更加灵活，整体画面也更容易被大众用户接受。

堪称“黑科技”之王

华为Mate 50系列配备了北斗卫星技术，这是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。简单来说就是，在不插卡、没Wi-Fi、开阔户外，Mate 50系列支持发送预设好的短语，包括求救短信，例如野外突遇身体不适或发生紧急情况时能帮上大忙。值得一提的是，近日，人民日报在一篇名为《北斗应用，助力美好生活》的文章中提到了华为Mate 50系列，该款手机还进入国家博物馆展示台。

另外，在华为Mate 50系列上还配备了全新的应急模式，在没电的情况下可满足用户的应急使用需求。据华为官方实验室测试的数据，华为Mate 50系列时会在1%低电量下智能启动聚能泵，手机可继续待机3小时，或通话12分钟，或亮码10次，或扫码4次，任何时候都让你从容不迫。

最近华为Mate 50 Pro还全新上线了【戴口罩人脸识别】功能，支持在佩戴口罩的情况下对手机进行解锁和使用手机支付，如今天天都需要戴口罩，这一功能犹如及时雨一般，让我们的出行更方便。

首发鸿蒙Harmony 3.0，带来诸多圈粉新功能

华为Mate 50系列还搭载了鸿蒙Harmony 3.0系统，带来诸多新功能。例如业界首发超空间存储压缩技术，最多可以为手机节省20G空间，在手机APP越做越大的当下，简直不要太实用；还有不少用户拍手叫好的超级中转站，可以将图片、文本、文件统统采集到一起，编辑和传输时更加便利，而且多买一件鸿蒙设备，就可以拥有成倍体验。

鸿蒙系统3.0中的圈粉功能还有智感扫码，不需要繁琐的打开各种APP，只需在解锁亮屏状态下对准二维码双击后盖就能完成扫码工作，有入手Mate 50系列的小伙伴表示：自从换了华为Mate50 Pro之后，几乎每次扫码我都是第一个出示，满满的自豪感；而在隐私方面鸿蒙Harmony 3.0也让你安全感爆棚，就像在分享图片时，它会贴心地提供一键打码功能，还能自动识别名字、头像等关键信息自动打码，省心又省事。

总体来看，华为Mate 50系列在在外观设计、通信科技、影像体验、系统交互等方面都带来了巨大革新和变化，在性能、摄影、续航充电等各方面都能给到你非凡的体验。

有消息称，当代年轻人越来越不爱换新机，我认为并不是不爱换机，而是一直没等到最合适的旗舰机，像此次Mate50系列就是一个不错的选择，我身边一些Mate40系列钉子户都已经跃跃欲试了。如果你在双十一也有换机打算，华为Mate50系列无疑是旗舰系列的首选。当然，你想现在购买也划算，华为最新的年度高端旗舰手机，保价双十一。

最后，华为针对华为Mate50系列产品，推出了碎屏服务宝和延长服务宝，为用户带来更全面的服务保障。碎屏服务宝，碎屏后可免费更换一次原装屏幕。延长服务宝，可为设备主机延长一年的保修服务时间，让大家使用华为Mate50系列的同时获得更省心的保障。需要的用户可前往华为商城、零售店、服务店随新机购买。