流畅、好用、设计全面升级，vivo推出全新OriginOS 3

【天极网手机频道】11月8日，2022 vivo开发者大会正式召开，此次大会以“MORE，近你所想”为主题，vivo围绕产品、人文关怀和行业共赢等方面，与参会者一同探讨产品体验升级、技术合作、IoT和互联网产业目前取得的成果以及未来的趋势与机遇。同时，全新的OriginOS 3也正式亮相。

自2020年发布，OriginOS已经经历三年的时间。在设计之初，OriginOS就通过简单却激动人心的设计重塑创造力，把OS定位为联接物理世界和数字世界的桥梁。而2021年推出的OriginOS Ocean则通过更符合天性与直觉的设计，重构了用户与数字世界的交互，提升了一系列用户与系统之间的交互体验。

vivo 副总裁、OS产品副总裁周围

例如原子通知，它以更轻盈的交互方式为用户提供简洁有趣的信息获取体验;全新设计的锁屏界面让用户在手机主屏之外又拥有了一个新的创造力空间;有趣的原子组件将应用的核心功能与信息进行了更加浅层的展示，为用户提供了更加便捷、高效的应用交互体验;2022年，OriginOS Ocean与行为壁纸、获得了IDEA工业设计优秀奖;华容网格与变型器获得了iF设计奖。

用户和行业的认可让vivo团队深受鼓舞，并且更坚定了初心：把OriginOS打造成一个流畅、好用、极具设计感、专业的操作系统。

丝滑轻盈 持久流畅的OriginOS 3

一直以来，vivo对于流畅上的追求从未停止，也一直在引领行业的发展。这次OriginOS 3同样将升级的重点放在丝滑轻盈、持久流畅的系统体验上。为了将流畅做到极致，vivo推出了智算中枢框架，其中包含：底层的基础能力突破、中间层的资源调度优化以及上层视觉与操控感知的升级总共三个层面。力求全链路的保障和提升手机系统体验的流畅度。

vivo 副总裁、OS产品副总裁周围介绍OriginOS 3流畅新特性

在底层的基础能力上，vivo聚焦于计算、存储和显示这三个核心技术点。去年，vivo为OriginOS内核增加了并行计算能力。而今年，OriginOS 3在存储能力上加入应用分组、数据压缩、内存聚合读写和精准回收等多种算法，把内存融合技术升级到了3.0，最大做到了+8GB的效果。可融合更多应用数据的同时，进一步提升了后台应用保活效果。经过测试，在12G内存的手机上后台应用保活数量最高可达34个。

此外，为了解决手机长时间使用后会出现越用越慢的痛点，vivo在去年推出的行业首发全场景持久流畅基础之上，今年又带来了手机健康、文件系统碎片整理和抗老化模型升级3个新功能。用户可以在手机健康里，查看存储的碎片化状况、计算资源的使用情况和电池寿命的健康度。同时，vivo再次牵头升级了电信终端产业协会的抗老化标准，将抗老化能力的五星标准提升到了48个月，并首家获得了泰尔实验室的全场景持久流畅五星证书。

vivo 副总裁、OS产品副总裁周围介绍OriginOS 3

在中层的资源调度优化维度，vivo改写了Linux内核中三十多年来的算力调度算法，将原本的前台、后台公平调度算法，改写成了不公平调度算法，让算力等系统资源向前台倾斜，保障前台流畅运行的同时，后台进程不会抢占、打扰和阻塞前台进程。另外，vivo还在OriginOS 3上推出了“原地复活机制”， 这个机制可以记录下白名单应用被后台强制清理时的状态，如视频应用的观看进度、新闻应用的阅读进度，当用户在重新打开时用尽量短的时间，恢复到之前的使用状态，从而让用户在体验上更加流畅。

最后在上层视觉与操控感知的维度，vivo也进行了突破。2020年，OriginOS推出视感流畅1.0，通过在UI设计环节进行补偿解决了当系统动画在帧与帧之间视觉反差较大时给人带来的顿挫感。今年，vivo升级了视感流畅2.0，借鉴电影成像的原理，OriginOS 3在动效中添加运动模糊算法进行实时补偿，从而实现了更优的视感流畅。经实测，动效模糊技术使手机在显示帧率60帧运行时，在应用的启动和关闭界面，画面的显示流畅度提升18.7%。同时，为了让用户的触感也可以有丝滑轻盈的体验，OriginOS 3还推出了触感流畅2.0。通过人因研究团队的探索，在系统视觉、触觉、听觉和情感方面进行了共计1255项的体验优化，力求带给用户丝滑轻盈的操控体验。

轻量化、直觉化的设计理念

一直以来，OriginOS始终以轻量化、直觉化的视觉呈现，加入生动的个性设计，让用户在专注信息获取的同时，更舒适地融入数字世界。

OriginOS 3通过原子设计体系重新构建了设计语言，大大减少了系统视觉的复杂性，从整体的布局结构到内容的层级关系，从细微的形状考究到简单的元素排布，从细节上让信息的流动变得轻松自然。OriginOS 3希望用户因此能够更加聚焦和专注于内容本身，使信息的获取变得简单。

OriginOS 3改善了原有的桌面体系，让信息的显示细节时刻保持视觉舒适和清晰识别的动态平衡。另外，为了方便用户在使用文件夹对图标进行归类管理的同时能进一步提升使用效率，OriginOS 3加入了文件夹图标模式，用户只需点击文件夹内的应用图标，便可直接启动应用。

vivo 副总裁、OS产品副总裁周围介绍OriginOS 3

OriginOS 3还为用户提供了两套全新的个性化时间组件，组件风格与新的动态壁纸、桌面布局、系统风格完全适配，带给用户全新的视觉印象。同时，OriginOS 3重新设计了健康组件，用户可将每日步数、活动距离、热量消耗等数据呈现于系统桌面上便于查看。OriginOS 3还将新增支持更小尺寸的天气组件，让天气数据的展现更加自然、自由。特别增加的情景天气的3D天气动态效果，基于vivo自研的物理引擎，结合碰撞系统、粒子系统等功能，对雨、雪天气进行渲染，模拟真实世界的天气效果。

细节功能升级带来更好用的体验

2015年，vivo首创了被动消息分屏多任务。时隔7年，OriginOS 3再一次对多任务体系进行了一次全面的重构。新升级的超级小窗多任务体系适配了绝大多数的应用，也涵盖了更加全面的启动方式。用户可以通过手势启动，也可以通过后台启动，还可以通过侧边栏启动，甚至在收到悬浮通知时下拉通知也能调起小窗。同时，OriginOS 3对小窗的展示形态也进行了优化，新增支持了游戏横屏小窗以及视频纯净小窗。

另外，OriginOS 3还全新改版了侧边栏功能，丰富了场景识别能力，并针对视频、资讯等场景高效匹配对应功能。更强大的是，超级小窗能在支持分屏的同时再调出一个前台小窗，3个任务窗口同屏运行，且3个窗口支持全场景信息的互通流转。vivo一直倡导快乐的工作和生活，除了超级小窗帮助用户将手机繁复的工作变得有序的同时，vivo还希望帮助大家找回对生活的专注。

为了解决市面上培养专注力应用不具备系统能力的问题，vivo发挥系统的优势，打通各个环节，打造了零压感专注模式。零压感专注模式提供了7种预设场景：工作中开启工作模式，手机仅提醒工作相关的应用通知，减少社交和娱乐应用对工作的打扰;下班后，开启个人模式，仅允许好友来电，享受游戏开黑时光。另外，vivo还准备除了阅读专注模式、运动专注模式、睡眠模式外，更是带来了全新的冥想模式。这一模式采用正向反馈，并非强制，通过正念沙漏和冥想壁纸，让你关注内心，专注冥想。用户可随时退出，全程零压感。最后，专注模式还打通了微信状态分享的功能，从设备到朋友都配合用户，尽可能地让用户平衡好工作和生活，专注于当下。

全新的OriginOS 3

为了让系统更好用，OriginOS 3为用户提供了量身打造的系统级应用，这其中就包括了Jovi输入法Pro。之前，大多数的输入法都会通过数据联网的形式增强输入法的出词效果，让用户能够更加快速地进行信息的输入与沟通。但vivo发现依然有不少用户希望能将信息的处理留在手机端侧，以降低隐私信息泄漏的风险。因此，vivo在Jovi输入法Pro上推出了本地模式：当用户开启本地模式之后，所有的输入内容将在手机端侧处理。依靠强大的本地AI模型和端侧异构计算加速能力，仅用两年时间，拼音键盘的离线输入准确率就已经达到了行业联网输入的主流水平。

在OriginOS 3中，AI还将提供很多快捷便利的功能，比如听歌识曲、AI字幕，当路过快递柜时提醒取快递、手机电量不够时提醒最近的充电宝;拍照时提供AI感知引擎，让颜色识别更准确;当拍摄宠物或小孩时，帮助用户拍出清晰的照片;拍摄电脑屏幕时自动去摩尔纹;即将过地铁闸机时提前弹出乘车码通知等等。

目前，OriginOS 3已经基于vivo的AI能力实现了500多项便捷功能。而在未来，vivo也将会从用户需求出发不断创新，致力于实现“1001个便利”，在OriginOS中为大家提供更多便利与惊喜。

OriginOS致力于实现“1001个便利”

据悉，OriginOS 3内测将于11月9日开启，公测将于11月下旬起分批开启。具体信息敬请关注OriginOS官网及官方微博。