骁龙8 Gen 2一战封神，GPU性能拳打A16，脚踢天玑9200！

【天极网手机频道】11月16日，高通在2022骁龙峰会上正式发布第二代骁龙8平台，带来性能更强，功耗更低的骁龙8 Gen 2芯片。在经过骁龙888系列和骁龙8系列的功耗发热洗礼之后，这次高通痛定思痛，在能耗比方面做出巨大改善，并且大幅提升GPU性能，甚至在具体测试中完全超越A16，也包括同样在GPU方面获得巨大升级的天玑9200。

这一次，高通在骁龙8 Gen 2中并没有采用1+3+4的三丛集架构，而是用了一个颇为诡异的1+2+2+3全新架构。超大核从骁龙8的X2升级到X3，频率高达3.2GHz，而大核的选择上没有像之前那样采用三颗大核，而是将一颗小核换成大核，组成四颗大核。

这四颗大核分别包括两颗A715和两颗A710， 频率方面也从前代平台2.75GHz提升到2.85GHz。小核与第一代骁龙8平台保持一致，同样都是A510，频率也一样为2.0GHz。不过这样的组合同样让人担心，三颗大核的骁龙8就已经在温度和功耗方面完全崩溃，升级到四颗大核的骁龙8 Gen 2在这方面岂不是会更严重？

缓存方面，骁龙8 Gen 2由前代的6MB提升到8MB，内存也升级到支持LPDDR5X 8533MT/s，三缓和内存规格方面与天玑9200保持一致。这次在GPU方面，高通和联发科都对性能进行了巨幅提升，并且都支持移动端硬件级光线追踪技术。

骁龙8 Gen 2所采用的Adreno 740相比前代虽然规格提升，但是频率却从前代的900MHz降低到680MHz，从频率中也能看出这次高通改变了以往高频的策略，转而使用高规格低频率的策略。而这样的搭配对于能效方面的提升非常大，看来高通也是吃尽了高功耗高温度的苦。

在UP主《极客湾Geekrwan》具体的评测中，骁龙8 Gen 2 GeekBench 5 CPU跑分单核跑到1493分，多核跑到惊人的5239分。这样的成绩已经超越联发科刚刚发布的天玑9200，后者单核为1420分，多核更是完全落后骁龙8 Gen 2仅有4459分。这也能看出高通在将一颗小核升级为一颗大核之后，在实际跑分中确实有着不小的影响。

即使是这样的成绩，在面对苹果A16单核1885分，多核5622分的成绩时，依然有着一定的差距，但显然差距已经没有那么大。在CPU多核分数方面，高通骁龙8 Gen 2已经全面超越A15的5059分，相较骁龙8也有着将近1000分的提升，这个提升幅度不可谓不大。

就像用户质疑的那般，在极限性能下骁龙8 Gen 2的功耗已经接近12W。虽然这样的功耗看起来很高，但是在峰值性能的能效比甚至接近A15，这意味着这次骁龙8 Gen 2确实做到了功耗与性能间的平衡。但这还只是CPU方面的成绩，在GPU测试中骁龙8 Gen 2的表现甚至让不少人惊掉下巴!

在GFXBench 5.0 GPU测试中，骁龙8 Gen 2跑出平均65.4帧的惊人成绩，而苹果A16和A15分别只有53.3帧和53.6帧，A16相比A15还有点开倒车。不过联发科的天玑9200实力同样不俗，领先骁龙8 Gen 2整整一帧来到66.4帧。

这次高通和联发科看来都在GPU方面下了很大功夫，才有如此亮眼的成绩，将A15与A16远远甩在身后。但更离谱的是，虽然骁龙8 Gen 2帧数落后天玑9200一帧，功耗方面却远远低于天玑9200。

骁龙8 Gen 2跑出65.4帧的分数，功耗仅有8.14W，这是什么概念呢？53.6帧的A15功耗也达到8.14W，而比骁龙8 Gen 2高一帧的天玑9200功耗更是高达11.69W。这样的能效比简直就是外星科技，在同等功耗下骁龙8 Gen 2可以说是无人能敌。

看来高通这次的策略转变十分成功，通过高规格低频率，有效降低GPU整体功耗的同时还带来不菲的性能提升，这波高通属实是赢麻了。骁龙8 Gen 2相较前代的能效比提升幅度之大，完全不亚于苹果A14到A16的提升幅度，这就意味着高通用一代芯片完成了苹果两代芯片的能效提升!

最关键的是，如此强劲的GPU还是运行在680MHz的频率之上，难以想象如果提升到与前代相当的900MHz，GPU性能会到达怎样的高度。同时这颗GPU也让人浮想联翩，结合高通目前已经公布的PC ARM内核Oryon来看，或许这颗GPU会出现在PC平台上以更高的频率出现，有点类似于苹果的M系列芯片GPU。

这么看来高通似乎在下一盘大棋，从手机辐射到PC端，通过策略转变带动双端芯片的性能革新。只能说这次高通携手台积电给用户带来了巨大惊喜，安卓用户终于在骁龙888和骁龙8之后迎来一款媲美苹果A系列芯片的安卓芯片。