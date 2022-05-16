OPPO Reno8系列定档5月23日，「芯」朋友值期待

作者：墨将

【天极网手机频道】5月16日，@OPPO官方微博今日宣布，全新升级的OPPO Reno8系列手机，将于5月23日19:00正式发布。据了解，OPPO官方以一段悬念视频，正式开启了Reno8系列新机的预热。视频开始至4秒左右，不断变换的液态质感曲面，逐渐变成一个圆角浮现，是代表屏幕的R角，还是机身的四角之一，还是后置相机采用了圆角设计，亦或者暗示机身手感如同液态物质一般顺滑，引人遐想。

视频5至11秒左右，“砰~砰~砰”的BGM如同心跳声，配合明显的“X”系列造型，似乎在暗示其采用了Find X5 Pro同款的马里亚纳 X影像专用NPU芯片，从而组成双芯影像。系列问题的答案，拭目以待OPPO官方来揭晓吧。

官方资料显示，马里亚纳MariSilicon X集成了OPPO自研的、业界领先的MariLumi影像处理单元，最高可以支持20bit的影像处理和Ultra HDR超动态范围，画面光比最高可达1000000：1，是目前顶级平台四倍的性能。马里亚纳MariSilicon X拥有空前强大的实时AI计算能效，领先行业的Ultra HDR能力，无损的实时RAW计算，以及最大化传感器能力的RGBW Pro，四大技术突破共同构成了具有开创意义的影像专用NPU。更多OPPO Reno8系列新品信息，敬请期待5月23日19:00的新品发布会，届时天极网将同步直播并实时报道，敬请关注。