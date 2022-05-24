手机电脑轻松传，OPPO Reno8系列「跨屏互联」打造高效办公

作者：墨将

【天极网手机频道】移动互联时代，手机是我们不可缺少的信息站与集中处理的中心设备。频繁的文件收发与照片视频的交换需求，也让它与电脑等设备之间交流频次急剧增加。以往我们传输文件都是采用数据线、蓝牙，又或者借助QQ微信文件助手来传输，操作不但繁琐而且不便查找。而OPPO最新发布的Reno8系列支持一项非常实用的功能，其通过「跨屏互联」免去了繁琐的操控，带来更多便捷体验。

OPPO官方介绍，OPPO Reno8系列初次使用时，只需在电脑端下载与安装所需「跨屏互联」.exe的程序，即可实现系统级PC、平板、手机互联方案。并且新增应用多开功能，最多支持PC端打开三个手机应用，多任务处理效率升级。其还支持靠近即连，只要在支持的手机下拉控制中心开启“跨屏互联”开关，并在电脑打开“跨屏互联”客户端，然后将手机靠近电脑便会自动弹出连接提示，从而实现快速连接。

如果在需要将手机接收的会议文件导到电脑时，通过「跨屏互联」可以快速连接手机并传输，无需数据线连接的体验极为友好。OPPO Reno8系列的「跨屏互联」还支持大文件传输，比如超大4K视频等素材。主要功能有跨设备文件传输、剪贴板共享、拍照截图同步和消息同步等，另外也支持靠近即连接，无论是功能性还是连接效率都已经有不俗的体验。

由于是借助手机的高速WLAN通道，即使是上G文件，在几十秒内也能快速导到电脑上。如果是用线缆等方式传输，传输速度相对比较慢，而且一不小心误碰断联就必须重连。「跨屏互联」几乎没有断联问题，省去了不少麻烦，提升工作效率。

OPPO Reno8系列除了带来跨平台互联之外，还适配家庭空间，通过建立家庭群组守护 老人与未成年人，远隔千里也能一键传达心意。与PC、平板和手表的便捷协作，释放多端协同生产力。其还拥有隐私替身、私密空间等功能的端云协同，进一步保障用户的隐私安全。目前，这款拥有跨平台互联功能的全新Reno8系列已经正式亮相，感兴趣的朋友可多多关注。