专业单反手机开售！索尼Xperia PRO-I配备1英寸黑卡同款大底，售价10999元

作者：千年

【天极网手机频道】12月6日晚20:00，索尼Xperia PRO-I微单手机将正式开启首销，售价10999元。这款手机号称是“能打电话的相机”，搭载1英寸影像传感器。

索尼Xperia PRO-I最大的亮点当然是它的相机系统，除了搭载1英寸超大底影像传感器以外，还用与索尼Alpha微单系列相机相同的成像技术，其1英寸的影像传感器就是基于索尼黑卡数码相机RX100 VII的影像传感器魔改而来。

索尼Xperia PRO-I后置镜头模组搭载了1200万主摄+1200万超广角+1200万长焦+iTOF四摄镜头，其中主摄使用了蔡司T*镀膜，支持F2.0/4.0可变光圈，具有相位检测AF(自动对焦)功能，单位像素间距为2.4μm。

Xperia PRO-I还有RAW 12-bit拍摄，可提供良好的暗光性能及动态范围，保留更多细节供用户后期优化;双光圈 (F2.0/F4.0)hy则可根据需求切换景深;拥有315个相位检测自动对焦点，可覆盖约90%的画面，拥有高级自动对焦功能，支持实时视频人眼追踪。

此外，Xperia PRO-I还内置了一个实体快门按键，模仿真实微单相机的操作体验。在息屏状态下，用户可长按快门按键启动摄影大师App，立即开启拍摄，并且可操作自动对焦和快门释放。

作为一款微单手机，Xperia PRO-I确实拥有极致的影像系统，同时也具备一切旗舰手机应有的性能配置，比如搭载骁龙888处理器，拥有12GB+512GB的存储配置，并且支持1TB的微型SDXC媒体，可以满足用户对高负载应用场景的需求和存储大量照片/视频的需求。

在显示方面，Xperia PRO-I也继承了Xperia一贯的高素质，搭载一块6.5英寸4K全面屏，支持120Hz刷新率显示屏和240Hz抖动模糊降低技术。

影音娱乐方面，Xperia PRO-I支持杜比全景声和3.5mm音频接口，兼容360临场音效和360空间音效，支持高解析度音频和通过LDAC传输的高解析度无线音频，还提供DSEE Ultimate功能。

值得一提的是，虽然索尼Xperia PRO-I配备了1英寸超大影像传感器，并且其他配置也达到了一流旗舰水准，比如内置4,500mAh(典型值)电池，支持快充，但这些配置并没有牺牲手机的轻薄度。Xperia PRO-I长度约为166mm，宽度约为72mm，厚度约为8.9mm，基本上于主流旗舰手机处于同一水平，便携性方面没有弱后。

在软件方面，Xperia PRO-I在原生态安卓操作系统的基础上，预装适配的Flyme应用商店，并提供邮箱、天气和资讯的选装。即有原装安卓系统的纯净感，更有本地化体验极佳的Flyme应用，其流畅度和本地化方面无需担忧，甚至是一种绝佳的优势。

从整体配置来看，Xperia PRO-I是一款比较全能的高端旗舰手机，最大亮点是影像。唯独让小编担忧的是，如此极致的硬件堆叠，可能会导致手机发热问题难以解决，况且手机本身的轻薄度也限制了散热效率。这些散热问题可能会导致拍照录像时，机身发热严重，长期打开照相机功能，甚至会引发系统强制关闭相机。