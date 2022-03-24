高人气热门新品全囊括，近期值得买的手机编辑推荐

作者：墨将

【天极网手机频道】对于想要在近期换手机的朋友，是应该优先考虑价格还是配置？而具体功能配置上，有些用户看重游戏性能，有些用户则更关注影像实力功能；又或是在大而全的旗舰，以及小而美的性价比新品之间犹豫。实际上，挑手机的第一原则始终是根据自己需要来选，比如喜欢玩游戏的用户优先关注处理器与散热；户外运动比较多的用户，续航快充需要留意一眼。笔者在这里网罗了多款近期热门的人气手机，它们当中有社交媒体热捧的旗舰手机，也有刚刚亮相的性价新品，能够满足不同用户的选机需求，下面一起来看看。





OPPO Find X5 Pro

人气值：★★★★☆

OPPO Find X5 Pro凭借出色的外观设计、均衡的性能配置以及超出预期的影像表现，在社交媒体上拥有非常高的热度。OPPO Find X5 Pro提供白瓷、黑釉、水蓝三款配色，其中白瓷与黑釉的后盖采用了一体化纳米微晶陶瓷，其比起普通陶瓷来说更加耐磨耐刮，同时在硬度和散热效率方面是玻璃材质的2倍。正面则采用搭载6.7英寸的新一代LTPO2.0 2K屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新，能够很好的控制功耗，提升手机的续航。

性能方面，OPPO Find X5 Pro主要搭载骁龙 8 Gen1，这款4nm制程工艺的处理器，在性能方面的表现想必有目共睹。相较于骁龙888，性能提升30%，能效比提升25%，同时功耗也更低了，在安兔兔跑分中也突破了百万分，强悍性能毋庸置疑。

OPPO Find X5 Pro搭载了一套5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组，同时还有影像NPU马里亚纳MariSilicon X芯片与自研3A算法，这套硬件设备理论上是能够带来优异的成像效果。充电与续航方面，OPPO Find X5 Pro则配备5000mAh的电池与80W的快充。整体上，OPPO Find X5 Pro采用头部旗舰配置，能够很好地满足大部分用户日常的使用与娱乐需求。





iQOO 9 Pro

人气值：★★★★

iQOO 9 Pro拥有燃擎、传奇版、赛道版三款配色。其中，燃擎配色后盖采用了时下较为流行的素皮材质，巧妙地将内饰上的碳纤触感融于手机的素皮后盖上，极具创意。正面则是一块6.78英寸的第二代E5 2K超视网膜屏幕，原生10亿色彩、2K超清分辨率、PPI高达517、8000000:1的对比度等，堪称行业天花板级的屏幕。

iQOO 9 Pro搭载骁龙 8 Gen1，相较于骁龙888，性能提升30%，能效比提升25%，同时功耗也更低了，在安兔兔跑分中也突破了百万分，强悍性能毋庸置疑。 同时，iQOO 9 Pro更有独立显示芯片Pro加持，游戏体验非凡。

影像上，在后置方面，iQOO 9 Pro搭载了一套5000W像素主摄+5000W像素超广角镜头+1600W像素人像镜头。其中的主摄为三星GN5的大底云台主摄，超广角镜头支持150°鱼眼，理论上这一整套配置，是能够带来优异的影像体验。

除此之外，iQOO 9 Pro配备的依旧是120W的超快闪充以及4700mAh容量的电池，这在市面上是相当少见的配置。充电与续航这方面，iQOO 9 Pro可以说是极具竞争力。





荣耀Magic4系列

人气值：★★★★★

作为刚刚发布的旗舰，荣耀Magic4系列人气正盛、热度正高。其全系采用6.81英寸LTPO屏幕，对比度5,000,000:1，峰值最大亮度1000nit。荣耀Magic4系列采用了LTPO新型屏幕类型，并应用目前最先进、最精细化的变频技术之一，能够根据应用和用户操作习惯，智能调节1-120Hz中的最优动态屏幕刷新率，在保证最流畅的应用使用体验下，还能确保最佳的能耗表现。荣耀Magic4系列还在LTPO屏幕基础上，行业首次同时搭载1920Hz高频PWM调光技术，以更高的调光频率，减小手机的亮度波动，有效降低90nit 以下低亮度显示场景的显示闪烁度。尤其是昏暗场景下有效降低用户的视觉疲劳度，减轻用眼压力。

荣耀Magic4系列的影像模组除了在硬件方面全面革新之外，HONOR Image Engine也在持续进化，加入了AI人像引擎和AI色彩引擎，解决消费者在复杂环境比如夜景、HDR场景或是在昏暗的光线、远距离拍摄场景下出片质量不高的痛点。通过海量数据计算让消费者从容应对光线条件，轻松出片，同时白平衡调教在AI能力的加持下首次具备了人眼主观感受的调教能力，色彩准确度提升了40%。

性能方面，荣耀Magic4全系搭载了全新一代高通骁龙8移动平台，在三大Turbo技术的加持下，实现了平台级的重构和系统级的调教，在场景感知、智能调度、抗老化和内存管理等方面全面进阶，实现了同样的芯片更好的体验。





一加10 Pro

人气值：★★★★

一加10 Pro虽然推出了一段时间，但别出一格的外观设计与不错的整机质感让它始终是新机圈的热点，人气值也一直不减。配色上，一加10 Pro先后推出破界黑、万物青以及胖达白多款配色。后背采用一加独家的「丝绸玻璃」工艺 3.0技术，既有传统磨砂的质感，又带有一种类似绸缎的细腻手感，且不容易沾染指纹。正面是一块6.7寸AMOLED曲屏，三星E5发光材料，支持10bit显示，刷新率120Hz，支持LTPO 1Hz-120Hz之间的动态刷新，兼顾流畅效果和能耗续航。

性能配置上，搭载骁龙8移动平台+LPDDR5+UFS3.1超速闪存的组合。这超强三件套的加持，一加10 Pro的性能可以说是顶级水准。同时，又采用了全新的HyperBoost全链路游戏稳帧技术，一加10 Pro在游戏体验上也是相当优异的。

影像方面，一加10 Pro后置是一套独家亿元定制4800万像素IMX789传感器+定制5000万像素150°超宽幅超广角镜头，同时又有第二代手机影像系统哈苏影像2.0的加持，影像能力显然是出众的。充电与续航方面，内置5000mAh容量的电池以及配备80W闪充，无论是充电还是续航，都扛得住日常的消耗。





realme真我GT Neo3

人气值：★★★★

同样是刚发布的新品，realme真我GT Neo3凭借不错的定价与激进的堆料，收获了不少人气。realme真我GT Neo3采用创新的“赛道双条纹”设计、150W光速秒充、行业首个天玑8100+独显芯片“双芯”组合，为年轻人带来极致电竞体验。ealme真我GT Neo3搭载6.7英寸120Hz OLED柔性屏，支持10亿色原彩屏。屏幕的左右边框窄至1.48毫米，下巴窄至2.37毫米，是迄今为止realme边框和下巴最窄的手机，机身重量控制在188g，机身厚度8.2mm，手感极致轻薄。

屏幕支持智能1000Hz瞬时触控采样功能，带来专业电竞级别的操控体验提;配合X轴线性马达和“4D振感”丰富振感反馈系统，打造更具趣味和沉浸感的使用体验。配色方面，realme真我GT Neo3致敬勒芒、银石两大经典赛道，将速度的符号与图腾融入到手机设计中，创造出年轻人喜爱的赛道双条纹设计。其中“勒芒”选择时下炙手可热的“国际克莱因蓝”，带来独特的蓝紫色调，加上象征速度的双条纹设计，让手机兼具潮流感与速度感。

影像方面，realme真我GT Neo3配备5000万后置三摄专业影像系统，搭载影像旗舰同款IMX766 OIS主摄，拥有1/1.56英寸大底，拍摄出的画面拥有更好的色彩表现。全新升级的影像算法夜隼AI引擎，配合OIS光学防抖和EIS电子防抖，让手机的夜景能力出类拔萃。

性能上，realme真我GT Neo3搭载台积电5nm天玑8100平台，搭配一颗全新的独显芯片，叠加使用大幅提升画面的稳定性和流畅性。全新的金刚石冰芯散热系统Max，带来39606mm2散热面积，搭配4129mm2钢化VC液冷面积，快速降温让手机保持高性能状态，畅玩各种游戏。续航上，realme真我GT Neo3率先搭载150W光速秒充，5分钟即可把4500mAh大电池充至50%。还有80W+5000mAh的解决方案，全面提升充电速度。

以上就是最近人气值较高的热门新品，它们不仅在外观、性能、影像等各方面都表现不错，在配色和存储选择上也提供了丰富的选择。目前上述手机正在线上线下热售or预售中，近期有购机需求的朋友不妨多多关注。