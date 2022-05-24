7.34mm+183g，OPPO Reno8 Pro+打造极致轻薄

作者：毛毛

【天极网手机频道】手机行业越卷，用户在用机体验上的要求就越高。在进入5G时代以后，手机厂商为了让手机更加轻薄可以说是费尽心思，以至于现在5G手机超过200g都要被大家“嫌弃”，毕竟谁也不想拿着一块厚重的板砖机出门，更重要的是一部厚重的手机对我们的小拇指十分不友好。好在手机厂商也意识到了这个问题，即便是“塞进”了双芯和大容量电池之下也保持了轻薄的手感。

刚刚发布的OPPO Reno8系列依旧是秉持着“颜值即王道”的理念，全系的直角中框设计，在双曲面屏设计的时代下，Reno8系列倒是显得复古得多，再加上一体化设计以及潮流Reno色，在千篇一律的智能手机外观下脱颖而出。

OPPO Reno8系列传承Find X系列的家族设计语言，背部采用一体化流线机身，与铝合金中框过渡自然，使直线与曲线的浑然一体。摄像头模组不再使用阶梯设计，流云双镜设计使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然、美妙的曲线，让“极简主义”恰到好处。基于星钻工艺，Reno8系列上呈现出幻彩般的渐变，色彩如光影般流动;航空铝材质配合升级的金属砂化工艺，防磨耐刮不留指纹。

配色上，Reno8 Pro+拥有在透明的质地下透露出清澈青绿倩影的“逍遥青”色，用轻盈姿态漫步于灰白之间的“漫游灰”色，以及经典静谧的“暗涌黑”色;Reno8 Pro拥有一抹金色在流光特调工艺下光影变幻中体现令人迷人的“微醺”色，蓝色中若隐若现的红就如同怦然心动的“邂逅蓝”色，和充满质感的“夜游黑”色。Reno8系列配色从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流Reno色。

轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，Reno8 Pro+薄至7.34mm的机身则将“薄”做到极致，在对内部结构进行堆叠优化后装入4500mAh大电池、马里亚纳 MariSilicon X芯片和NFC的同时创新的布局缩短了主板长度，成为Reno史上最薄的机型，整机重量也仅有183g，握持感与视觉体验都恰如其分。

正面上，OPPO Reno Pro+正面搭载的是一块6.7英寸超清屏;OPPO Reno Pro 则是一块6.62英寸的超清屏，两款机型均配备120Hz高刷屏幕，带来丝滑流畅的视觉体验，并且适配Hyperboost全链路游戏稳帧技术，即便是一款影像手机，也能成为你无往不利的电竞利器。

一直以来，Reno系列凭借持续潮流化设计与领先行业的工艺技术，满足年轻用户对Reno系列外观的需求与期待。系列不但沿承着这份家族式的轻薄记忆，还带来“轻”工业极致突破的惊喜，是当下一款好看好拍性能在线的轻旗舰。

目前新机已经开启预售通道，其中，OPPO Reno8 Pro+的8GB+256GB版本售价3699元，12GB+256GB版本售价3999元;Reno8 Pro的售价是8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元，12GB+256GB版本售价3499元;Reno8的售价是8GB+128GB版本售价2499元，8GB+256GB版本售价2699元，12GB+256GB版本售价2999元。

即日起接受预订，Reno8&Reno8 Pro+将于6月1日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售;Reno8 Pro将于6月11日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售。同时，OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场会同步开售。6月30日前购买新品，还可享受屏碎保“买一送一”福利，正逢618来临之际，还等什么呢，赶快来了解一下吧。