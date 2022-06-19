父亲节最好的礼物，首选华为Mate Xs 2，折叠之中让父爱永久传递！

作者：知寒

【天极网手机频道】6月19日，在父亲节到来之际，华为官方发布了一则短视频，通过展现不同的父亲们面对不同成长阶段内的子女是如何表达出他们深切的爱意和关怀，引起了网友们的集体情感共鸣。

大家都说父爱是深沉无限的，他虽没有那么直接热烈，但总能在无声无息间给予子女们最无微不至的关怀和守护。在短片当中，面对尚处于婴孩时期的小宝宝，年轻父亲努力扮起可爱的“向日葵”，并同时打开华为Mate Xs 2的镜像智拍功能，既逗的宝宝开心大笑，又完美记录下了这一难忘的成长时刻;而再大一些后，我们所遇到的烦恼和不高兴也随之增加，但父亲总会陪伴在我们身边，一起玩耍、一起学画画、看着女儿跳舞、扮鬼脸逗我们发笑等等，并用手机时刻保存下我们成长时的点点滴滴。

正如视频中所展现的，父爱的无私和伟大，往往最容易使人忽略。这时，华为Mate Xs 2就成为了见证和联络彼此间美好情感的工具。华为Mate Xs 2利用先进的可折叠屏形态，推出的“镜像智拍”功能，让拍摄者和被拍摄者都能同时预览到实时取景画面，子女眼中高兴的自己，正是父亲心中最温存的一幕。

同时，在全新强大的AI消除功能加持下，无论是父母还是孩子在后期对图片进行编辑时，只需轻轻点击手机即可智能识别对象进行消除，AI算法会自动识别画面背景、色彩、轮廓等，无需经过繁琐高难度的PS处理，也能获得一张让人心满意足的完美照片。

华为Mate Xs 2继承并延续了华为一贯顶级强大的影像能力，其搭载5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头，还有业界首创的10通道多光谱传感器，结合XD Fusion Pro、XD Optics计算光学、华为影像™全局式图像信息复原系统等技术，能够全面真实还原自然色彩。在日常陪同孩子和家人时，让每一个美好画面都可以被真实清晰的记录下来。

父亲不仅仅是孩子的守护者，更是整个家庭的“顶梁柱”，他们所背负的责任重大。在工作中，华为Mate Xs 2所采用的7.8英寸超清大屏，支持120Hz高刷新率和P3广色域专业色彩显示，在看股市、看文件等处理各种事务上都能获得沉浸式的大屏体验。得益于HarmonyOS 2系统的加持，它还拥有智慧分屏、跨设备文件管理共享、多屏协同、智慧翻译等功能，一边与家人视频通话一边办公，家庭工作两不误，带来更加高效便捷的办事效率。

最重要的是，华为Mate Xs 2通过持续深入的材料结构创新研究，实现了目前最轻、最薄、最平整设计，机身仅重255g，厚度最薄处仅5.4mm，这样在日常随身携带方面不会给父母造成明显的负担和压力，握持使用更自在随心。为了解决折叠屏手机的屏幕折痕问题，华为业界首创双旋鹰翼铰链结构，铰链和屏幕能够精准恒长联动，肉眼几乎看不到屏幕折痕，在目前市面上同类竞品中表现最出色。

其他方面，华为Mate Xs 2创新采用“软+硬+软”三层高分子复合强化结构屏幕，充分保证了屏幕的可靠耐用性。同时，它相比上一代在抗跌落、抗挤压、抗冲击等方面都大幅提高。首款搭载三频WiFi天线，支持五网协同和四网并发功能，够实现理论数据4G bps传输速率，内置4880mAh硅负极电池，支持66W分布式超级快充，无论是信号还是续航表现都足够让父母用的更放心，更省心。

“让我们看见自己的笑脸，是爸爸永远的心愿”。在华为父亲节视频中，有这样一幕画面令我感到印象深刻，爱玩滑板的小男孩不小心摔掉了两颗门牙，而陪伴在一旁的父亲居然也没有门牙，如此细腻温柔的父爱实在太过于伟大。

一切都在不言中，在陪伴孩子成长的过程中，父亲总是默默地付出了太多，如今父亲节来临之际，给他们送上一部华为Mate Xs 2，无疑是我们表达爱意和体现孝心的最好礼物。