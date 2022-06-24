荣耀70：不仅好看拍的也好看，手指一点轻松驾驭影像玩法

作者：弈秋

【天极网手机频道】618活动落下了帷幕，荣耀手机不负期望，一揽斩获了天猫、京东、抖音、快手等平台的手机新品销量冠军。取得了如此亮眼的成绩，相信这不仅是用户朋友对荣耀的信任与支持，侧面也见证了荣耀的综合实力越来越强。一直以来荣耀始终关注年轻人的兴趣玩法，这次带来的70系列“大杯”荣耀70更是斩获了京东、抖音、快手618全程手机新品销量的冠军。基于精准洞察用户的影像体验需求，进行了全面影像升级。

荣耀70提供了“流光水晶”、“墨玉青”、“冰岛幻境”和“亮黑色”四种配色版本，手机配色的命名挺有意思的，让笔者很容易联想到所拍出的大片画面感。总体上在外观方面延续了荣耀数字系列的前后双曲面设计和双镜模组，屏幕与机身后盖自然对称方便握持，带来舒适的触手体验感。同时在前代设计思路上大胆突破，通过菱格元素与水晶玻璃质感背板的组合，借助钻彩工艺，可以看到在光学的照耀下手机后盖产生变幻莫测的光影，从而营造了光影美学的视觉效果。

一块好的屏幕对消费者体验有最为直观的改善，荣耀70手机的正面为6.67英寸的OLED屏幕，屏幕为10bit 色深，能够带来10.7亿种色彩呈现。而且搭载了1920Hz高频PWM调光，带来更好的护眼调光体验。屏幕刷新率支持智能/120Hz/60Hz三种模式，机身重量178g。而机身背部的相机模组这块，后置三摄像头，其主摄像头首发搭载1/1.49英寸的索尼IMX800传感器。配备5400万像素IMX800视频主摄，5000万像素超广角微距主摄，以及200万景深镜头和3200万前置AI超感知镜头，虽然没有3倍光学变焦镜头。

超大底带来感光能力更强。荣耀70系列全系标配的IMX800视频主摄传感器，拥有四合一2.0μm等效像素尺寸，进而从底层提升了捕捉光线的能力，带来更明亮、清晰的画质表现，暗光场景下成像效果更清晰。

首次搭载了HONOR Image Engine计算影像平台，借助荣耀RAW域影像算法体系，实现软硬件的能力全面释放，全面提升了基础影像质量。按下快门后，通过镜头的光线会被传感器记录下来。RAW信息最大程度保留了照片拍摄的原始信息。同时通过HIE计算影像平台，支持在RAW域对图片进行直接处理。从细节、色彩、亮度和动态范围等方面进行优化，能够在信号源头上提高画质，也最大化保留了照片原始数据。借助HONOR Image Engine计算影像平台与RAW域算法，有效针对基础拍照场景做出专项优化，带给我们好玩又丰富的专业拍照体验。

视频能力也有所提升，带来了好玩的体验玩法，特别是这次首创的vlog主角模式。拍摄视频的时候开启Vlog主角模式，手机在镜头录制过程中，会自始至终追焦人物并居中构图，让画面自有主角。手指轻松点一下，即可以随时切换另外的人物使其成为画面主角。拍摄过程中镜头的焦点会一直跟随锁定的主角，即使主角出了画面镜头再入画，全程没有点击切换下人物依然是主角。

Vlog主角模式拍摄下能够同时输出两个视频画面，即包括主角画面和全景画面，而且输出的时候都支持1080高清、美颜效果和EIS防抖算法，着实是真正带给大家一次录制拍摄生成两个高清视频的影像玩法。

荣耀70充电续航采用了4800mAh大电池+ 66W快充方案，20分钟可充至60%电量，45分钟充满。所以续航也不用太过担心焦虑，美美地拍上一天纵享光影乐趣。凭实力圈粉，坚持以用户需求为中心，相信荣耀会走的更远，继续带来更好的产品。