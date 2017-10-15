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吃到奥利奥 华为Mate 10遇上Android O

天极网手机频道 2017. 10. 15 作者：高志伟 责编：高志伟
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　　【天极网手机频道】随着发布日期临近，华为新一代旗舰智能手机Mate 10基本被“扒光了”：5.99英寸2K全面屏、徕卡双摄、10nm制程工艺麒麟970处理器以及Android O，没错，华为Mate 10吃上了奥利奥!

　　其实在今年早些时候，Android 8.0(即Android O)发布不久，华为终端官方微博以及华为技术有限公司高级副总裁余承东就曾表示华为不仅会推出全面屏手机，同时还将搭载Android O。

吃到奥利奥 华为Mate 10遇上Android O
华为技术有限公司高级副总裁余承东在微博确认华为手机将遇上Android O

吃到奥利奥 华为Mate 10遇上Android O

　　作为重磅新机，华为Mate 10将拥有包括AI在内的诸多亮点，目前吃瓜群众就等着10月16日在德国慕尼黑公布最关键的一项――价格。不过这里有一则消息同样值得我们关注，据悉华为Mate 10将有一款售价在2700元左右的产品，华为Mate 10 Lite。有网友透露这款产品将配备一块比例为18：9的5.9英寸全面屏，分辨率为2160X1080。拥有4GB内存以及64GB存储空间，机身采用金属材质且十分轻薄。

　　华为Mate 10 Lite同样拥后置双摄，但并未配有徕卡的标识，分别为摄像头1600万和1300万像素。此外该机搭载3340mAh电池，支持快充，处理器则为麒麟659。作为对比，华为Mate 10的后置双摄则为2000万+2300万像素组合，主镜头光圈达F1.6，低光环境下拍照表现会有大幅提升。此外，华为Mate 10将搭载4000mAh电池并支持快充。

作者：高志伟责任编辑：高志伟）
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华为Mate 10(64GB/全网通)产品信息
Mate 10(64GB/全网通)
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评测
  • 屏幕尺寸：5.9英寸
  • 分辨率：2560×1440
  • CPU型号：华为海思麒麟970
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核 + 微智核i7
  • 操作系统版本：Android 8.0
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：4000mAh
  • 后置摄像头：2000万+1200万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
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屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
移动4G 联通4G 电信4G 双4G 全网通
热点特性
全面屏 后置双摄 曲面手机 双卡双待 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
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