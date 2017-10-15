吃到奥利奥 华为Mate 10遇上Android O

【天极网手机频道】随着发布日期临近，华为新一代旗舰智能手机Mate 10基本被“扒光了”：5.99英寸2K全面屏、徕卡双摄、10nm制程工艺麒麟970处理器以及Android O，没错，华为Mate 10吃上了奥利奥!

其实在今年早些时候，Android 8.0(即Android O)发布不久，华为终端官方微博以及华为技术有限公司高级副总裁余承东就曾表示华为不仅会推出全面屏手机，同时还将搭载Android O。



华为技术有限公司高级副总裁余承东在微博确认华为手机将遇上Android O

作为重磅新机，华为Mate 10将拥有包括AI在内的诸多亮点，目前吃瓜群众就等着10月16日在德国慕尼黑公布最关键的一项――价格。不过这里有一则消息同样值得我们关注，据悉华为Mate 10将有一款售价在2700元左右的产品，华为Mate 10 Lite。有网友透露这款产品将配备一块比例为18：9的5.9英寸全面屏，分辨率为2160X1080。拥有4GB内存以及64GB存储空间，机身采用金属材质且十分轻薄。

华为Mate 10 Lite同样拥后置双摄，但并未配有徕卡的标识，分别为摄像头1600万和1300万像素。此外该机搭载3340mAh电池，支持快充，处理器则为麒麟659。作为对比，华为Mate 10的后置双摄则为2000万+2300万像素组合，主镜头光圈达F1.6，低光环境下拍照表现会有大幅提升。此外，华为Mate 10将搭载4000mAh电池并支持快充。

（ 作者：高志伟 责任编辑：高志伟）

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