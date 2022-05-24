OPPO Reno8系列成为年轻用户Vlog好选择

作者：云隐

【天极网手机频道】短视频的兴起，激发了大众分享与创作的欲望，同时也让Vlog的概念深入更多的群体，衍生出了更多的玩法。而在这创作的背后，除了本身的内容外，更需要软硬件设备的支持，更有所谓的Vlog相机出现在市场上。相比起沉重昂贵相机，往往一台拥有不错影像能力的手机，更容易受到用户的青睐。

近日，OPPO Reno8系列正式发布，“双芯人像旗舰”的称号再度刷新了大众对于Reno系列的认知。作为一款面向年轻用户的手机产品，OPPO Reno8系列除了轻薄时尚的外观之外，还拥有不错的性能以及出色的影像能力。我们以OPPO Reno8 Pro+为例，看看这款新品在影像方面有哪些亮点。

OPPO Reno8 Pro+在影像方面最大的亮点，就是采用双芯策略。联发科天玑8100-MAX与自研影像NPU马里亚纳 MariSilicon X芯片的加持，让整体的影像能力大幅度提升。在照片拍摄方面，在5000万像素广角主摄镜头的作用下，画面的清晰度显然是较好的。无论是白天还是夜景，对于光比的捕捉与计算都很准确，基本能够拍出笔者所想要的效果。

而在视频方面，OPPO Reno8 Pro+支持4K 30帧的拍摄，用户可根据选择最合适的拍摄。至于超级防抖、AI模式等，OPPO Reno8 Pro+基本都拥有。

此外，OPPO Reno8 Pro+还拥有多种趣味玩法。例如：即录模板，包含多款视频模板，用户可以选择其中的模板进行跟拍，一键生成同款视频。这对于喜欢拍摄短视频或Vlog的用户来说，不仅便捷，还能紧跟潮流，轻轻松松就能拍出大片。

本次OPPO Reno8系列在影像方面的表现，无疑是比较出色的，无论是拍照还是拍视频，它均能很好地呈现出精彩的画面，完全满足了年轻用户拍摄的需求。如果你想拥有一部既能拍照，又能拍Vlog的手机，笔者以为，OPPO Reno8系列或许是个不错的选择。