小米12Ultra发布时间终于定了！有了“可乐标”抛弃快充？

作者：骷

【天极网手机频道】今年五月份，小米正式宣布将携手徕卡成为全球影像战略合作伙伴，将在7月发布合作的第一款智能手机小米12Ultra。

有传闻称小米12Ultra机身上将出现“可乐标”，通常这个标志都会出现在徕卡自己的相机上，因为形似可口可乐的Logo，所以被人称为“可乐标”。

不过之前华为和徕卡合作时机身上并没有“可乐标”，而是只有LEICA的英文字母。但日前有知名爆料大V声称，小米12Ultra机身将没有“可乐标”，反而可以期待一下照片水印，或是会带来极大的惊喜。

近期，有网友发现小米12s，小米12sPro，小米12sPro天玑版以及小米12Ultra都已经入网工信部，根据之前那位爆料大V的说法，小米将于7月上旬开发布会，上旬一般指1号至10号，按照小米一贯周二发布新机的惯例，那么小米12Ultra的发布会极有可能安排在7月5号这天。

不过完事也不绝对，小米11Ultra就是在周一发布的，如果真的要在7月5号这天发布那可能就会撞上ROG游戏手机6系列的发布会，同样是搭载骁龙8+ Gne1，就看谁能抢到首发了!

据悉，小米12Ultra将采用4900mAh大电池，采用67W有线，50W无线快充的方案，相较小米11Ultra的5000mAh电池以及双67W充电方案相比确实是缩水了。

但也有言论表明小米12Ultra可能会搭载小米自研的澎湃P1芯片，这款芯片为手机充电芯片，首次实现有线120W单电芯充电方案，无线可达50W。

目前120W快充的旗舰手机基本都是采用双电芯充电方案，这是由于单电芯电池在充电时可以承受的电压和电流不够高，厂商们就干脆给手机做成了双电芯，将原本一整块电池分成了两块，在使用两个电荷泵分别给手机串流充电，以此来实现充电速度的翻倍。

可是双电芯必然会造成电池体积的增大，原本一块电池被分成两块也会造成电池容量的下降，所以采用这种方案的手机电池容量大多只在4500mAh左右，并且由于双电芯能在极短时间内充满电，所以造成的电池损耗就会翻倍。

而小米自研的120W单电芯充电方案则是很好地解决了这些问题，值得让人期待，虽然一切尚未定论，但还是希望小米发布会上能给用户带来惊喜。

不过一切尚未定论，希望小米发布会可以给用户们一个惊喜。

而关于小米和徕卡的合作，雷军曾表示此番合作将包括光学、影像、图像处理等全方位的手机影像全链路，甚至徕卡还派出了一直工程师队伍来到小米，看来这次的小米12Ultra确实要在影像方面有一番作为了。

本次透露的小米12Ultra除了搭载骁龙8+ Gen1处理器外，还有12+512的大容量配置，并且将采用6.7英寸2K+OLED LTPO屏幕，支持120hz高刷。至于小米12Ultra是否能延续前代的安卓之光称号，就让我们拭目以待吧!