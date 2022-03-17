荣耀Magic4 Pro上手体验：旗舰配置，彰显高端气质

作者：云隐

【天极网手机频道】自天玑9000、骁龙8 Gen1两款旗舰级处理器发布之后，手机行业就此进入了4nm时代。今年以来，手机厂商也陆续发布多款搭载这两款旗舰芯片的手机。而在荣耀的产品线中，最可能搭载的当属Magic系列，相信不少用户已经围观过MWC大会上的荣耀Magic4系列。笔者也是近期才收到的荣耀Magic4 Pro，上手体验了一番，发现还是有不少亮点的，所以迫不及待来和你们分享一下。

外观

笔者手中的这款是荣耀Magic4 Pro亮黑配色，单从颜色来看，通体是很纯粹的黑色，散发着满满的商务气息。上手之后，后盖依旧是极具标识性的“缪斯之眼”设计，对称的圆形排列镜头组件整体居中，内嵌三个摄像头、一个激光对焦系统以及一个Flicker传感器，潜望式长焦镜头被安排在了正中间，体现了更加深邃的神秘感和层次感。同时，三个摄像头的参数算是顶级水准了，分别为5000万像素广角摄像头、5000万像素超广角摄像头以及6400万像素潜望式长焦摄像头，理论上是能够带来优异的影像体验。

我们再来放大来看整体外观，这次荣耀Magic4 Pro是采用四曲面屏设计，屏幕两侧弧度被收缩得相当好，与后盖衔接的曲度很自然，而且你们可以看一下，都快把中框挤没了，真就是极致的“对称美学”。

屏幕

荣耀Magic4 Pro的正面是一块6.81英寸LTPO曲面屏幕，高达1312x2848的分辨率，PPI 460，支持16K级亮度调节。它还适配了真10.7亿色彩显示，支持100% DCI-P3广色域，配合HDR10+视频源，带来更高的视频动态显示范围以及更细腻的视频色彩质感。在自适应刷新率上，荣耀Magic4 Pro首次选择了自研的MotionSync技术，它能够根据不同场景动画渲染速度和手指触控操作实时、快速、智能地调整屏幕刷新率。

左为荣耀Magic4 Pro，右为iPhone 13 Pro max

同时，荣耀Magic4 Pro也是业界首次实现LTPO屏幕上打造1920Hz高频PWM调光的手机。与其他不支持高频PWM调光的手机做对比，我们可以看到，荣耀Magic4 Pro的线条更细，这也就意味着，人眼对屏幕闪光的感知就更弱了。特别是在暗光的环境下观看手机，用眼压力被大幅度降低，更能保护人眼了。

从屏幕来看，荣耀Magic4 Pro本次在显示方面升级比较大，不仅采用了自研的技术，同时也实现了在LTPO屏幕上打造1920Hz高频PWM调光，充分考虑到了用户暗光场景下使用手机的用眼压力。在如此高规格的参数配置下，荣耀Magic4 Pro的屏幕在行业内也算独树一帜。

影像

手机的影像拍照能力，现在已经成为考量一款旗舰手机的重要部分了，这一次，荣耀Magic4 Pro同样没有让我们失望。荣耀Magic4 Pro搭载5000万像素广角大底主摄;5000万像素超广角摄像头，同时可以兼顾微距拍摄;以及6400万像素潜望式长焦摄像头，支持3.5X光学变焦、10X混合变焦和100X数字变焦，支持光学防抖。此外，荣耀Magic4 Pro还搭载8*8点阵激光测距的dToF镜头和Flicker传感器。还有1200万像素的、支持100°的大底超广角前置摄像头。

除了强大的硬件摄像头矩阵，荣耀Magic4 Pro还具备强大的影像软件算法，再次升级的自研HONOR Image Engine 图像引擎，通过异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力，实现软硬件的能力全面释放，为手机行业的影像技术带来一次又一次的突破。再加上AI人像引擎和AI色彩引擎，展现专业人像表现力，带来沉浸式的照片氛围感。荣耀Magic4 Pro还行业首发4K 60fps 10bit-log电影模式，从视频的清晰度、流畅度，都带来了全面的升级，随手拍出的视频内容，就是一段高清、流畅的电影级画面。

荣耀Magic4 Pro在影像方面还提供了“录中美拍”和“一录多得”两个有趣的功能，进一步将摄像和摄影两个操作完美融合，在拍摄视频同时提供更好的拍照成像效果。“一录多得”功能，更是可以在用户录制视频中，自动识别精彩瞬间抓拍最多5张照片，当录制大于15s且有“精彩瞬间”时，还能自动生成AI一键大片，方便分享。

下面我们展示一些荣耀Magic4 Pro的实际拍摄样张：

主摄拍摄

3.5倍拍摄

10倍拍摄

超广角拍摄

性能

在性能配置上，本次的荣耀Magic4 Pro搭载的是全新一代骁龙8移动平台，作为4nm制程工艺的芯片，其各方面表现较之骁龙888均有所提高，理论上的性能体验是毫无问题的。为了测试实际的性能体验，我将荣耀Magic4 Pro置于以下环境：室温26℃左右、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、开启自适应刷新率、声音与亮度均为50%，进行1小时的《王者荣耀》游戏测试，游戏内设置为“极高帧率+超高分辨率+高清极致画面”。

在整个游戏的过程中，每局游戏帧率基本稳定在12060FPS左右，游戏操作的灵敏度也相当高，即使是在温度逐渐升高的过程中，也并没有出现卡顿、掉帧的情况。荣耀Magic4 Pro能够拥有如此稳定的表现，除了全新一代骁龙8移动平台的强力加持之外，更重要的是GPU Turbo X以及AI超级渲染这两项技术的助力。尤其是AI超级渲染技术，在移动设备上完全是业界首创，通过全流程降低图形处理的总负载，让整体性能得以释放，获得了更好的游戏体验。

而在游戏的前后，我也测试了一下温度，得益于第三代超导六方晶石墨烯与全新设计的VC液冷系统，软硬兼施，荣耀Magic4 Pro由一开始的28.5℃变化为39.2℃，前后10.7℃的温差变化。这散热能力可以说是相当优秀了，说明厂商对于芯片、散热系统的调试很到位。因此，即使是经过长时间的游戏，荣耀Magic4 Pro也完全能够扛得住温度的考验，并不用担心“烫手”的情况。

游戏前温度

游戏后温度

充电与续航

充电与续航，可以说是如今很多用户甚是注重的一项能力。荣耀Magic4 Pro本次配备的是4600mAh的电池和100W的有线快充。从数据来看，充电方面的升级是比较大的，首次达到了100W。为了测试其具体的充电与续航能力，笔者按照前面游戏测试的环境，进行了视频、音乐、游戏等多方面的续航测试，以及超低电量下的快速充电测试，获得了两张曲线图。

充电速率图

续航曲线图

我们可以看到，经过1小时视频、1小时音乐、1小时游戏、8小时待机的高强度测试后，电量还剩下76%，4600mAh的电池完全是够用的。而在充电的测试中，使用100W的有线超级快充，30分钟左右即可充满电，手机回血速度相当快。

此外，荣耀Magic4 Pro还支持50W无线超级快充，只需将手机放在充电板上即可快速充电，剔除掉电源线的困扰，让手机充电更加方便。所以，在日常的生活中，只要保持碎片化的充电，手机就能一直保持在线，“电量焦虑症”是不可能存在的。

安全

荣耀Magic4 Pro作为旗舰手机，还在隐私安全保护方面实现了顶级的配置和功能搭载。首先，荣耀采用了独立的安全存储芯片，实现硬件级的信息防护;再加上双TEE系统的独特架构，软硬结合，即便手机被非法刷机后，也无法激活荣耀帐号或正常进入手机桌面。其次荣耀Magic4 Pro还具备丢失模式，手机丢失后，你的来电和消息会自动隐藏，还可以远程为SIM卡加锁，确保手机信息不被泄露，更容易找回手机。另外，荣耀Magic4 Pro还可以实现对不需要精确位置的App提供模糊定位的能力，并可以自动清除超时剪贴板的信息等等能力。

荣耀对用户的个人隐私保护非常重视，为进一步维护用户安全隐私，荣耀Magic4 Pro还带来了行业首创的智慧隐私通话功能。该功能基于荣耀自研的双单元AI分频安全私密通话技术，将通话的声音进行AI智能分频，通过两个单元输送给用户，其中一个单元是屏幕产生部分骨导效应，直面人耳的发声方向，传输中、高频;另一个单元是传统的顶部听筒，补偿中低频。双单元同时传输声音，让用户可以清晰收听，但是旁边的人，却很难听清通话的具体信息，这样就确保了对话的私密性。

小结

总体而言，荣耀Magic4 Pro作为一款高端旗舰，硬件配置是行业最先进的，软件技术又有自研的独特性，在性能、显示、安全等诸多方面均带来了全新的体验。通过以上的相关测试，相信你们也能看到其强大之处。本次分享先到这，更多关于荣耀Magic4 Pro的测评，请关注天极网后续的内容。