全球智能手机批发收益同比增长2%，平均售价将同比增长10%

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据市场研究机构Strategy Analytics 最新发布的《全球智能手机收益、ASP 和价格段预测：2008-2027》研究报告显示，全球智能手机批发收益将在 2022 年同比增长 2%，主要受苹果、三星和其他手机厂商的高端机型组合的推动，平均售价将同比增长10%。但智能手机批发价格将在 2023 年小幅下降，抵消销量反弹，明年智能手机批发收入同比持平;2024年到 2027 年，全球智能手机批发收入将恢复上升趋势，不过增长率将继续下降。

报告显示，在高端智能手机市场中，600 美元(约 4252 元人民币)及以上价格区间将占据高端智能手机最大份额，在 2022 年至 2027 年期间全球智能手机出货量份额将达到 21-22%，收益份额为 58% - 59%。从出货量和收益来看，300 美元(约合人民币2126 元)-399 美元(约合人民币2827 元)区间仍将是第二大价格区间。

Strategy Analytics预计从 2022 年起，高端智能手机(批发价大于 300 美元，约合人民币 2126 元)将取代中端手机(100 美元 -190 美元，约合人民币709元-1346元)，成为智能手机销量最高的价格区间。

而2022 年至 2027 年期间，高端智能手机市场将占全球智能手机销量份额的 33% 至 36%，并占全球智能手机批发收益份额的 73% 至 75%。