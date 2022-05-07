整点新闻：付费改IP属地产业遭屏蔽&谷歌宣布推广无密码登录技术

作者：夏初

【天极网手机频道】・“天下熙熙 皆为利来 天下攘攘 皆为利往”

今年4月，微博、微信公众号、抖音、快手、知乎等多个平台宣布上线显示IP属地功能。这也在部分电商平台催生出了IP属地代理业务。有商家标榜“批发走量国内静态IP”“独享 IP”，直接指明可以更改微博等互联网平台的账号IP归属地。有卖家声称国内的服务器价格从6-8元不等，不过是短效IP且可供选择地点较少。目前一些平台上“IP 代理”等关键词搜索结果已经被屏蔽。平台客服回应表示，虚拟商品属于有风险的商品，不建议售卖，后续会持续处理。

・“我们将拥有一个无密码登录的美好未来”

Google、苹果和微软在一项联合计划中宣布，他们将致力于在其控制的所有移动、桌面和浏览器平台上打造无密码登录系统，预计将于明年部署平台。微软表示该技术具备跨平台兼容优势。用户只要将秘钥存储在移动设备上，无论设备使用哪款平台和浏览器，都可以登录应用或服务。例如，用户可以使用苹果设备上的秘钥，在运行微软Windows的设备上登录谷歌Chrome浏览器。这种跨平台功能都得益于一套名为FIDO的标准，它使用公钥加密原则支持许多环境下的无密码验证和多因素验证。

・“兄弟们，有老六!”

Canalys最新发布的报告显示，2022年第一季度，全球智能手机出货量为3.112亿台，同比下降11%。三星在更新2022年产品组合后重夺桂冠，出货量达7370万台，仍较一年前下降4%。苹果凭借市场对iPhone 13系列的旺盛需求以及全新iPhone SE机型的面世，斩获8%的稳健增长，出货量达5650万台。此外，小米、OPPO和vivo也跻身前五。

・“我猜这是一项全新的仿生科技”

苹果与伦敦设计师合作推出了特别版的Powerbeats Pro耳机，该耳机采用特殊的黄色和深紫色图案，外观像极了猪笼草，售价250美元。与此同时，苹果对标准版Powerbeats Pro进行降价售卖，价格为200美元。Powerbeats Pro搭载苹果H1耳机芯片，配合充电盒时可提供24小时以上的续航时间，充电5分钟即可播放1.5小时，该机支持IPX4等级抗汗防水。