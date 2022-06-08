iOS 16新增不少实用性功能：相机翻译与合并联系人颇为抢眼

作者：墨将

【天极网手机频道】苹果最近发布了 iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS Ventura四大操作系统，其中iOS 16这一次带来的很多新功能，比如自定义锁屏界面、键盘打字震动、查看Wi-Fi密码、隐藏相册等等功能。

另外，苹果还首次为相机应用引入了系统级的翻译功能，用户只需举起手机，就能够实时翻译路牌、包装、菜单等信息，更为便捷。

在使用上，用户只需要打开相机然后点击文本按钮，将镜头对准需要翻译的文本，选择翻译选项即可获得即时翻译。 除此之外，在开发者预览版Beta中还提到“息屏显示”功能，其有可能将会是iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的专属新功能。

值得一提的是，苹果 iOS 16 还支持一键合并重复联系人。在iOS 16 中，如果你的通讯录有多个同一个人的联系人卡片，那么它能自动检测重复项并通知已找到重复项。这对于经常换手机，尤其是跨品牌换机体验的用户来说，算是终于解决了一大痛点。整体上，iOS 16带来了不少新功能新玩法，不过目前透露的亮点也仅限于小细节，我们尚未看到有革新性的东西出现，至于苹果是否有所保留以增加iPhone 14系列的吸引力，我们不妨一同期待。