618好物推荐：OPPO Reno8 Pro明日首销，6大理由告诉你值不值得买

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Reno8系列发布至今，“好看”这个词已经说腻了，我愿称其为Reno系列的“颜值巅峰”，不管是对美学的设计还是色彩的执着，OPPO总是能给大家带来惊喜。目前Reno8以及Reno8 Pro+正在热销当中，在618年中大促之前，Reno8 Pro也将于6月11日迎来首销，提供8GB+128GB版本、8GB+256GB版本以及12GB+256GB版本，售价分别为2999元、3199元、3499元。

外观设计上，OPPO Reno8系列从不同情绪中获得色彩灵感，打造出6款特调Reno色，包括逍遥青、漫游灰、暗涌黑、微醺、邂逅蓝和夜游黑，融汇纯色与渐变，用情绪造就独属于Reno8系列的全新视觉体验。其中，Reno8 Pro拥有微醺、邂逅蓝、夜游黑三款配色。同时，OPPO Reno8系列还采用Find系列同款热煅工艺，历经800度高温与8道抛光程序，锻造出通透的镜面质感。

性能上，OPPO Reno8 Pro首发新一代骁龙7 Gen1移动平台，采用4nm先进制程，旗舰级架构让性能和流畅度再度升级，旗舰同款 ISP，释放更多影像创造力;还有先进的ARM V9架构，性能和安全都再度进化。配合最高12GB的运行内存和256GB UFS2.1闪存，带来全面的使用体验。

OPPO Reno8 Pro配备120Hz高刷新率屏幕，带来丝滑流畅的视觉体验，依托极限稳帧技术，游戏过程中没有出现帧率大幅度跳动，玩家可以享受到更流畅的画面。同时，为了保证持续的输出，OPPO还为手机内置了3D恒冷中央散热系统，由中央导热结构、超密度石墨片、超导真空VC液冷散热组成的散热系统，手机在游戏过程中不发热、不降频，让Reno8系列成为无往不利的电竞利器。

影像方面，OPPO Reno8 Pro搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳® MariSilicon X，与新一代骁龙7 Gen1移动平台组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，构成了双芯人像摄影系统，影像实力大幅提升。

目前Reno8以及Reno8 Pro+正在热销中，其中OPPO Reno8搭载天玑1300旗舰芯片，拥有旗舰级流畅体验;屏幕采用6.43英寸支持90Hz刷新率高感电竞屏，支持环境自适应调光;影像方面，前置采用3200万超感光猫眼镜头，可以大幅提升进光量带来更清晰的拍照效果;后置采用5000万水光人像三摄，明暗远近拍人像都好看。

OPPO Reno8 Pro+则搭载天玑8100-MAX，性能卓越超乎想象，采用OLED超清屏，支持120Hz刷新率，下边框2.37mm，左右边框1.48mm，使它成为边框最窄的一代Reno。散热方面，OPPO Reno8 Pro+采用行业独家的超晶石墨散热系统，内置的X轴线性马达以及Hyperboost全链路稳帧技术，为消费者提供全沉浸式的电竞体验。影像方面，OPPO Reno8 Pro同样采用双芯人像摄影系统，有了马里亚纳MariSilicon X的加持，带来芯片级4K超清夜景视频，让视频每一帧的画面都来自于明暗两帧的融合，即使是逆光，也能通透明亮。

综合来看，OPPO Reno8系列不论在产品性能、影像体验及电池续航方面都展示出优秀的实力。6月11日OPPO Reno8 Pro正式首销，感兴趣的用户记得锁定OPPO官网以及各大电商平台准时抢购，正值618期间，还有更多优惠享不停，快来了解一下。