OPPO智慧健康时刻守护，全家人的健康一屏查看

作者：墨将

【天极网手机频道】在全新的ColorOS 13上，我们触碰到了全新的水生设计，灵动流畅、充满活力的UI动画颇具记忆点。实际上，ColorOS 13在安全性方面也带来诸多全新的功能。历年ColorOS迭代均有涉及安全相关内容，其一直占据重要位置，而它所提供的功能，也总能给我们眼前一亮的新意。比如ColorOS上的「远程守护」，比如小布助手关怀版等等。

而今年全新Android 13引入了更全面的安全机制，不仅带来了剪贴板自动清除，还有减少定位权限使用、通知使用权更清晰等隐私安全升级特性。基于Android 13，ColorOS 13这一次也增加了隐私保护助手、智能护盾、健康自检、家庭空间等等功能，从个人健康全面管理到家庭健康主动关怀，ColorOS 13 致力于成为一家人的健康管家。

其中最值得一提的是， ColorOS 13推出的全新的健康自检、家庭空间，以及儿童空间等功能。ColorOS 13 联动 OPPO Watch 推出健康自检功能，只需要60 秒的时间，就能生成含血管健康、心率、心电图、压力、血氧等健康指标的报告，并提供专业的健康建议。对于忙碌的上班族来说，花1分钟做一个“小体检”省时又省心，能帮助我们快速了解身体的状况。

而家庭空间 App 新增查看家人健康数据，用户可以随时查看家人的健康状况，如步数、心率、血氧饱和度、睡眠、心电等，时刻守护家人健康。即使异地、远程也无需担心，当发现家人数据异常时，可以即使向其他家庭成员发出即时的风险预警，防范于未然。

除此之外，ColorOS 13 对儿童空间进行了全面升级，加入更多针对儿童用机的健康守护功能，全新的距离检测和坐姿检测会在手机距离过近或儿童坐姿错误时发出提醒，帮助孩子科学用眼，健康用机。当然，ColorOS 13升级亮点不仅于此，其在流畅体验、交互功能、智慧互融等多方面均有升级，值得体验。目前OPPO已经公布详细的升级计划，感兴趣的朋友不妨多多关注。