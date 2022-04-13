要想拍出朋友圈惊艳大片，华为nova9 SE的这几招值得一看

作者：知寒

【天极网手机频道】如何让你朋友圈里的照片夺目出彩，赢得朋友们的点赞？想必是很多人都在苦恼的问题。如今手机影像能力快速发展，成像水平越来越高，再加上手机具有非常好的便携性，因此人人都在使用手机进行拍照，朋友圈里的照片几乎也都是用手机拍摄的。所以，一部成像效果好，拍摄玩法有创意的手机就备受年轻用户的欢迎。

华为nova9 SE作为刚不久才发布的新机，它为用户带来了一亿像素AI四摄影像系统并且在鸿蒙系统的加持下还带来了诸多创意十足的影像玩法，是2000元价位的高品质拍照首选机型。用它来拍照片发朋友圈，绝对会让你感到既惊喜又省心。

一亿像素AI四摄，带来更多妙处

无论是拍人像还是拍风景，画面构图肯定是最重要的。我们普通人不像专业摄影师，他们可以在看到景的瞬间便想好最佳构图方式，而我们更多的则是通过后期裁切来观察哪种效果好看。

华为nova9 SE搭载1.08亿超高像素大底主摄，传感器尺寸为1/1.52英寸，并且支持多张照片多帧合成、像素级画质处理等技术，不仅能够拍出高解析力照片，画面细节丰富，并且“大底+多帧融合”软硬件协同在暗光环境下也能拍出清晰明亮的照片。另外，它还支持3倍无损放大，这样我们在发朋友圈时即便对照片二次裁切也丝毫不会影响画质，每张照片都能成为大片。

除了主摄以外，华为nova9 SE还配备800万像素超广角镜头，用更广阔的视野容纳壮丽雄伟的风景建筑，同时在拍摄人像时适当降低机位角度，利用超广角镜片轻松拍出“大长腿”效果。

另外，该机还采用了200万像素微距镜头和200万像素景深镜头。微距在近年来逐渐成为多数用户喜爱的拍摄模式，它可以清晰呈现出美食、花朵、昆虫、高颜值摆件等物品精美的外观，善用微距还能拍出与常人不一样的独特效果，让你的朋友圈照片与众不同。景深镜头则能实现更自然的人像和背景虚化，更有利于突出主体。

鸿蒙系统加持，让你的拍摄体验轻松有趣

鸿蒙系统的智慧体验和流畅度早已得到大家公认。值得一提的是，它还为华为nova9 SE用户的拍摄体验提供了诸多有趣实用的玩法，比如说支持华为手表远程遥控拍照、前后摄像头同时录像、双景双录一次成片、鸿蒙设备多机位拍摄(后续OTA支持)等等。

华为nova9 SE还自带花瓣剪辑应用，其中内置了非常丰富美观的各类模板、音乐，能够识别字幕、音乐自动卡点、以及动态照片等，搭配华为nova9 SE各种优秀的影像玩法，仅需几分钟便能轻松拍出朋友圈视频大片，绝对是数一数二的手机Vlog拍摄神器。

最后，华为nova9 SE的自身颜值也令人感到惊艳。正面采用6.78英寸极窄全视屏，边框宽度仅1.05mm，屏占比高达94.85%，背部则是经典的星耀环设计，并且拥有冰晶蓝、贝母白、幻夜黑三种配色，支持66W超级快充，让你在拍照之余完全不必担心续航焦虑。

目前，华为nova9 SE正在火热销售中，售价2199元起，近期购买华为nova9系列还将享受多重好礼，即日起前往各大电商平台华为官方旗舰店及华为线下体验店，购买华为nova9 Pro可享200元优惠、购买华为nova9可享100元优惠;购买华为nova9 SE则可获赠华为原装66W充电套装，以及有机会获得nova星人专属手办。