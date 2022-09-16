荣耀X40正式发布：千元机也有曲面屏了！

作者：云隐

【天极网手机频道】9月15日，荣耀召开了秋季新品发布会，发布了荣耀X40、荣耀MagicBook V 14 2022、全新荣耀MagicBook X系列笔记本2022、荣耀平板X8共四款新品。其中，荣耀X40凭借着高刷曲面屏、满月星环设计以及5100mAh大电池，成为千元市场中的亮眼产品。

据了解，荣耀X40的外观设计传承了荣耀的对称美学理念，尤其是背部的“满月星环”设计，居中对称，中式留白，极具辨识度。机身厚度也只有7.9mm，配合172g的重量，还是比较轻薄趁手的。配色方面，荣耀X40也提供了彩云追月、琥珀星光、墨玉青、幻夜黑多款时尚配色可选，荣耀的手机在配色方面确实多样化，用户的选择也较多。

屏幕方面，是本次荣耀X40最大的亮点。其采用了一块6.67英寸的OLED曲面屏，支持10亿色显示、120Hz高刷新率，1920Hz PWM高频调光，同时通过了德国莱茵TUV 硬件级低蓝光护眼认证。除了能够带来真实流畅的色彩表现外，还具备护眼的特性，在同等价位中是极其少见的配置。

基础配置上，荣耀X40搭载了骁龙695处理器、GPU Turbo X、LINK Turbo X、OS Turbo X等软硬件配置，综合性能体验比较均衡稳定。充电与续航上，5100mAh大电池与40W快充的加持，荣耀X40的续航水平已经比肩旗舰水准。影像方面，后置采用以5000万像素为主摄的超清影像系统，日常拍摄图片的清晰度有所提升。

此外，其还内置了最新的MagicUI 6.1操作系统，跨端操作更为流畅。而在价格上，荣耀X40显然是具备很高的性价比，6GB+128GB售价1499元，8GB+128GB售价1699元，8GB+256GB售价1999元，12GB+256GB售价2299元。

笔者以为，本次荣耀X40凭借着曲面屏的设计，在如今千元机市场中确实相当亮眼。而此举极有可能会带动市场，让更多厂商把曲面屏下放至千元机市场。从适用人群来说，这款千元机更适合学生群体，时尚精致的外观、超长的续航、跨端流畅的系统等特性，无论是娱乐，还是学习或工作，都能满足需求。