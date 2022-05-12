搭载自研芯片Tensor 谷歌Pixel 6a正式发布

作者：云隐

【天极网手机频道】有关注手机行业的朋友，想必对于谷歌的Pixel系列并不陌生，除了独特硬件的加持外，Pixel系列基本也是最快适配安卓最新系统的手机。5月12日凌晨，谷歌召开Google I/O 2022全球开发者大会。会上，谷歌为全球用户带来了全新的技术与产品，其中就包括一款新品手机Pixel 6a。

外观设计方面，Pixel 6a与Pixel 6系列基本一致，提供黑色、白色和绿色三款简约配色可选。Pixel 6a背面采用3D复合材料后盖和铝制边框，这与 Pixel 6以及Pixel 6 Pro的玻璃背板不同。屏幕方面，配备一块6.1 英寸FHD+ OLED中央打孔屏幕，支持屏内指纹识别解锁，但刷新率仅有60Hz。

配置方面，Pixel 6a搭载自研Tensor与Titan M2 安全芯片，同时采用LPDDR5 内存+UFS 3.1，其性能堪比Pixel 6系列。充电与续航方面，Pixel 6a配备4410mAh的电池以及18W快充，支持WiFi 6E，支持IP67级防水。

影像方面，Pixel 6a后置采用 1200 万像素主摄+1200 万像素超广角镜头，前置采用 800 万像素镜头，支持拍摄30/60 fps的1080p / 4K视频和240fps的1080p慢动作视频。本次的Pixel 6a还新增了Magic Eraser、Face Unblur功能以及RealTone滤镜，使得拍摄的画面更加真实，影像能力也是比较出色的。

想必大部分人比较关心价格，Pixel 6a的售价为449美元(约合人民币3018元)。从以上的相关配置与价格来看，Pixel 6a预计是谷歌对于中端市场的新一轮布局，对于用户来说，Pixel 6a显然性价比会更高一点。此外，本次大会还公布了Pixel 7的外观，预计在下一次发布会就会发布，并且会内置谷歌第二代Tensor芯片以及全新的Android 13。