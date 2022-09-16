Counterpoint：手机OEM商未来预加速寻求生产基地多元化

作者：白伫

【天极网手机频道】近日，Counterpoint机构发布了一份全球手机生产报告。报告内容提到2021年，中国贡献了全球手机产量的67%，主要是因为苹果和其他中国OEM并未能完全填补华为产量下降带来的空缺。不过其他中国OEM正在多样化其生产基地，以通过在本国生产满足本地市场需求。在中国拥有高生产比例的苹果也在寻求生产基地的多元化，随着中国消费者手机需求的减少，预计未来中国生产的比例也将有所下降。

2021 年，印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和OPPO的推动下，印度作为全球手机生产第二大地区，产量同比增长超过 5%。考虑到苹果在印度生产iPhone 14 的计划，该国的产量将继续上升。然而，印度政府对中国制造的低价手机的限制政策可能会减缓这一增长趋势。

2021年越南占全球手机总产量的10%，与一年前相似。另外由于苹果正将部分iPad生产转移至越南，也可能会将部分iPhone的生产转移至越南，这都会提高该国的整体手机产量。

数据来源：Counterpoint 全球手机生产报告

苹果高度依赖中国，因为其大部分产品的生产都来自中国。然而，在与疫情相关的频繁生产中断和中美紧张局势升级的背景下，苹果同时也在积极探求中国以外的生产基地。在印度生产iPhone 14和在越南生产iPad似乎是这一努力的一部分。然而，任何其他国家都需要相当长的时间才能取代中国目前的制造业生态系统。

全球生产链的分工和通货膨胀造成的成本压力，三星也将寻求在其主要市场附近建立生产中心，如印度、印度尼西亚和土耳其。

而2016年以来，小米、OPPO和vivo等中国主要OEM的生产相较其鼎盛时期有所下滑或停滞。与此同时，各品牌在印度的产量均有所增加，但在全球产量中的比例有所下降。如果印度政府继续对中国OEM实施额外政策规定，那么这种情况或将持续存在。

印尼是除印度之外的中国手机品牌厂商在东南亚市场的生产基地，随着该区域的市场份额持续增长，预计在本地生产的比例将会增加。与上述主要品牌公司不同，荣耀的大部分手机都在中国生产。因为其也希望进军中国以外的市场，该公司未来也将多样化其生产基地。但正如华为一样，荣耀将保持以中国作为其主要的生产中心。

数据来源：Counterpoint 全球手机生产报告

受市场增速放缓及手机平均售价持续下行的压力，手机品牌厂商或将被动维持集中的生产基地以降低成本。然而，从长期来看，随着中国以外地区生产集中度的提高及成本带来的竞争力，将进一步加速手机品牌厂商在中国以外地区进行生产。综上，这个变化是不可避免的。为了寻求市场需求和自身发展的平衡点，种种原因让手机OEM商的对生产基地的选择早已悄然改变。