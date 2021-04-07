LG手机遗作LG V70曝光：代号Rainbow定位旗舰

作者：Ncc

【天极网手机频道】LG手机的结局就像欧亨利的小说，出乎意料却又在情理之中。在连年的亏损之后，LG最终还是放弃了这一块业务，不过近日，一款LG手机业务最后的「遗作」被爆料人士公布出来。这款手机的命名为LG V70，是隶属于LG V系列的旗舰手机。

从曝光图上看，LG V70的背面设计与此前发布的中端手机LG Velvet类似，都是更为修长的机身设计，辅以曲面玻璃，整体看起来手感不错。摄像头的设计没有像其他手机一样将多枚摄像头箍成一个整体，而是将三枚摄像头独立放置，机身背面整体观感仍然是相当简洁的。

此前这款机型已经被一些博主曝光，不过推特博主@Tron 表示，此前的曝光图并不准确，另外，关于这款机型的配置信息亦和真机有所出入。此前爆料称，LG V70将会搭载6.5英寸 4K级别的OLED显示屏，同时还支持120Hz刷新率以及1300nits的峰值亮度;另外，骁龙888、12GB起步的内存配置以及1/1.28英寸的大底主摄的加持，让这款及其即便是放在堆料最狠的国内市场都是顶级机皇的存在。不过@Tron 也表示，实际配置并没有这份配置单写的这么高。

在过去LG一直在尝试各种各样的手机形态，到了LG V70这一代，其整体的设计倒是回归了主流，同时也不乏亮点。不过随着手机业务将在今年7月31日之前完全关闭，除非这款机型已经量产并且有一定库存，否则在量产、渠道等环节压力下，LG大概率是不会将这台机器推向市场的。