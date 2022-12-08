跑分突破130万！全新旗舰iQOO 11系列正式发布仅3799元起

【天极网手机频道】12月8日，iQOO如约带来全新旗舰新品iQOO 11系列。新旗舰搭载第二代骁龙8芯片，采用了自研V2芯片，200W超快闪充，并且全系搭载2K 144Hz E6屏幕，起售价仅为3799元。

iQOO 11系列搭载的是2K分辨率 E6屏幕，局部最高亮度达到1800尼特，支持1440Hz高频PWM调光与1.6万级调光，不仅能够给予用户更顺滑的亮度过渡与跟手性，也降低了屏幕亮暗变化的闪烁，人眼观感更柔和，视觉疲劳得到缓解。影像上，iQOO 11系列采用“5000万像素超感光大底主摄，索尼IMX866+1300万像素2倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头”后置三摄影像模组，支持OIS光学防抖、AF自动对焦、4K夜景视频等多项功能。

iQOO 11系列搭载的高通第二代骁龙8 GPU能效提升45%，图形渲染性能提升25%。在GFX曼哈顿3.1测试中，高通第二代骁龙8跑出了225FPS，领先苹果A16，后者成绩是194FPS。而且该机配备UFS 4.0闪存和LPDDR5X内存，其中UFS 4.0读取速度提升至200%;LPDDR5X运行速度提升1/3;安兔兔跑分更是突破133万。

值得一提的是，iQOO 11系列搭载了自研芯片V2，其采用AI-ISP架构，将传统ISP低延时、高能效的特点进一步带入到AI实时处理运算架构中。其创新性地定制了10bit MAC电路，可以高效执行10bit运算，推理延迟较传统NPU最多降低了96%，能效比最高提升了200%。这颗芯片突破原生帧率实现144FPS，视频插帧支持“爱奇艺、优酷、腾讯视频、哔哩哔哩”四大主流平台，解锁视频高帧时代。

iQOO 11系列配备一体成型VC均热板，全新工艺缩小无效散热的封边区域，同等面积散热效率更高。而且iQOO 11系列还有低温感航空铝中框，采用特殊结构与金属材质设计，上边框温升有效改善，长时间横屏游戏也能更舒适。智能温度传感器在iQOO 11系列上也没有缺席，独立高精度、高灵敏度，性能调度更及时，支持OTA迭代散热策略。

续航上，iQOO 11系列采用200W超快闪充+4700mAh大容量电池组合，日常使用或长时间玩游戏，都不用担心会陷入没电的尴尬情况，仅需利用碎片化时间充电就可保持手机的超长续航。售价方面，iQOO 11 8GB+128GB，3799元;8GB+256GB，4099元;12GB+256GB，4399元;16GB+256GB，4699元;16GB+512GB，4999元。目前，新机已正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。