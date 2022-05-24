ColorOS 12.1.1引入多重新功能，助力OPPO Reno8系列全程流畅安全体验

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Reno8系列已经正式发布，在发布会后也开启了预售通道，现时预定还可享多重优惠好礼。除了双芯带来的影像升级以及顶级硬件带来的性能提升之外，OPPO Reno8系列其搭载的ColorOS 12.1.1也带来更多智慧升级，隐藏摄像头检测、超级录音、随身卡包、自由翻译等智慧生活功能，在安全易用等方面全面满足高端用户核心需求，助力OPPO Reno8系列成为最值得买的双芯[轻]旗舰手机。

自2013年诞生开始，ColorOS始终围绕用户体验中的各类痛点问题不断创新。ColorOS通过人因研究发现，日常使用时应用切换不灵敏、应用启动速度慢、游戏过程中突然卡顿、网络信号差、搜网速度迟钝等问题成为影响用户使用的核心痛点。为此，ColorOS 12.1.1通过底层核心技术的突破创新来解决这些痛点，为用户打造出众多具备行业引领性的颠覆体验。

针对日常使用时应用切换不灵敏的痛点，ColorOS 12.1.1带来全新AI自流畅引擎2.1，通过AI存储压缩以及AI资源调度两大核心技术，解决了系统本身资源占用以及第三方应用资源占用较高的问题，实现高负载场景下应用切换无需重新加载，确保应用切换流畅的同时还能降低系统功耗，使得OPPO Reno8系列能够长久使用36个月不卡顿。

游戏方面，HyperBoost全链路游戏稳帧技术解决长时间玩游戏时帧率断崖式下降问题，通过GPA稳帧技术、图形异构技 术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，解决高负载游戏与功耗之间的矛盾，智能调节性能输出模式，带来全程稳帧、更省电的游戏体验。

除了“硬核”科技之外，ColorOS 12.1还通过对用户智慧生活需求洞察，推出诸多实用的智慧功能，为用户创造无负担智慧生活新体验。

在安全方面，ColorOS12.1.1带来全新隐藏摄像头监测功能，相关数据显示，带有联网功能的隐藏摄像头已经占据亚马逊平台品类销量80%以上，隐藏摄像头已经严重威胁用户的隐私信息。为了解决用户痛点，搭载了ColorOS12.1.1的Reno8系列只需要将手机连接上WiFi就可以实现“精准打击”，成功率高达96.6%，让隐藏摄像头无所遁形。

此外，ColorOS12.1.1还提供通知智能隐藏、最近任务模糊、剪贴板权限管理、智能护盾等实用功能，例如通知详情智能隐藏功能，当检测到非机主本人靠近手机时，自动隐藏通知详情，保护用户隐私信息;最近任务模糊功能会在最近任务列表中自动模糊社交、支付等敏感APP，默认支持72个高频应用，并支持保护应用自定义。

隐私替身在应用授权页面新增隐私替身，避免三方应用频繁获取用户信息，保护用户的隐私安全;智能护盾顾名思义，将从App全生命周期管控，下载、安装、运行、升级、卸载全生命周期守护，防止黑灰产、病毒、欺诈、广告、隐私泄漏等风险。

ColorOS基于人因研究发现用户痛点，并通过关键技术的创新解决用户痛点，不管是成功率行业领先的隐藏摄像头检测，还是随身卡包、自由翻译、通知智能隐藏、最近任务模糊、剪贴板权限管理、智能护盾等等智慧生活功能，不仅为高端用户提供安全高效的帮助，也为更多用户带来更为极致的使用体验，搭载ColorOS 12.1.1的OPPO Reno8系列，毫无疑问是更懂用户需求的双芯[轻]旗舰手机。