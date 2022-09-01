华为公布最新财报，上半年营收2987亿元

作者：大飞哥

【天极网手机频道】近日，华为对外公布了最新财报。2022年上半年，华为实现营收2986.80亿元，净利润为146.29亿元。

华为仍在大手笔投入研发。2022年上半年，华为研发费用为790.63亿元，同比增加62.05亿元。

日前，华为创始人兼总裁任正非一篇公司内部讲话文章《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》在互联网上刷屏。

任正非表示：“我们(华为)的生命喘息期就是2023年和2024年，这两年我们能不能突围，现在还不敢肯定，所以每个口都不要再讲故事，一定要讲实现，尤其在进行业务预判时，不要再抱幻想，讲故事骗公司，损失要从你们的粮食包中扣除，首先要活下来，活下来就有未来。”

值得注意的是，上半年，虽然华为收入和利润都有所下滑，但公司仍在大手笔投入研发。2022年上半年，华为研发费用为790.63亿元，同比增加62.05亿元，上年同期为728.58亿元。

另外，华为在手机业务下滑的情况下，也在寻找新的业务增长点。

根据市场研究机构Canalys发布的最新数据显示，二季度，在中国市场，华为台式机和笔记本电脑出货量为83.8万台，同比增长80.7%，市场份额为7.3%，排名第四;华为平板电脑出货量为103.9万台，同比增长0.5%，市场份额为17.7%，排名第二。

有分析表示，华为重申“活下来”，战略收缩边缘业务。企业业务在华为业务布局上，日益关键，预计未来“军团”仍是华为重要的业务变化方向，华为全力推进信创产业生态构建，当前华为软硬件生态建设稳步推进。预计下半年信创有望成为计算机板块重要投资主线。继续推荐关注信创以及华为产业链领域相关投资机会，包括华为行业“军团”合作伙伴等。

值得一提的是，在手机业务下滑的情况下，汽车将是华为重要的收入增长点。渠道、品牌、技术优势，看好华为汽车产业链。华为智选汽车模式和华为Inside模式，都具有较强的竞争力。截至今年7月底，AITO汽车品牌已出现在全国的554家华为体验中心，问界M5月销已经达到6000辆以上。