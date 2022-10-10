iPhone备忘录被曝莫名清空 官方表示可帮忙尝试恢复

作者：云隐

【天极网手机频道】信息时代，大众每天浏览或接收的信息数不胜数，总有一些相关的信息需要储存，而手机的备忘录无疑是一个很好的记录工具。尤其在功能体验日趋完善的今天，手机的备忘录功能愈发强大，能够帮助用户记录下文字、图片、视频等重要信息。近日，有不少iPhone用户表示自己手机里的备忘录被莫名清空，造成了很大的困扰。

据了解，近日有多名iPhone用户在社交媒体平台反映，自己苹果手机备忘录里的内容被莫名清空，即使通过苹果自身的iCloud备份也找不回来，对其造成了不小的困扰与损失。随后，针对苹果手机用户备忘录被曝莫名清空一事，苹果官方也发出回应，称数据丢失后，可以先联系客服，他们会安排专业人员帮助用户尝试中系统当中恢复。

使用过iPhone自带备忘录的用户都知道，苹果的备忘录功能相当强大，拥有着“扫描文稿”“提取文件中的文字”“文件加密”等多项实用功能，并且能够跨端互联调用，极大地提升了学习与办公的效率，是一个“旦用难回”的应用软件。

所以，使用备忘录的用户，基本都会储存大量的隐私信息在其中，如果内容突然被清空，确实会造成不小的损失。例如：备忘录里的密码，如果丢失了，后续需要重新验证修改密码，属实比较麻烦。从苹果官方目前的回应来看，也仅仅是尝试帮忙恢复，并不一定能够恢复，最终结果以实际为准。笔者以为，官方后续自然会修复该BUG，但在此之前，还是建议用户对备忘录里的数据进行备份，避免丢失，从而造成不必要的困扰。