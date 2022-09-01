谷歌第三代Tensor处理器将由三星代工，采用3nm制程

作者：大飞哥

【天极网手机频道】9月1日消息，据国外媒体报道，Google已决定将用于下一代智能手机Pixel 8系列的Tensor应用处理器，继续交由三星电子采用3nm制程工艺代工，预计在明年四季度推出。从外媒的报道来看，交由三星电子代工，也将继续加强两家公司在智能手机应用处理器上的合作。

Google智能手机此前采用的是高通处理器，但在三星电子的支持下，他们成功研发出了Tensor，并在2021年首次用于Pixel 6系列智能手机。用于Pixel 8系列的，将是第三代Tensor处理器，也是继续由Google和三星电子联合研发。

不过，虽然外媒称Google已决定将第三代Tensor应用处理器交由三星代工，但高通的订单，还是远不能同主要竞争对手从苹果获得的订单相比。外媒在报道中就提到，Google去年年底在全球智能手机市场的占有率仅3%，在饱和的智能手机市场上，Google的占有率非常低，远不能同他们的操作系统所占有的庞大份额相比。

此外，也有部分专家认为，Google不太可能采用三星电子的3nm制程工艺，为他们代工Tensor处理器，因为Google的Pixel系列智能手机，并不是需要尖端科技的昂贵高端机，他们预计所搭载的处理器将采用4nm制程工艺。

随着马上就将到来的十月，Pixel 7系列也即将开售。这代新系列依然采用了熟悉的横幅式后置摄像头模组，材质是铝，并且取消了双色设计。其中，Pixel 7后置双摄，而Pixel 7 Pro则是后置三摄，呈“药丸形”布局。Pixel 7系列将采用第二代Tensor处理器，并将搭载Android 13系统。