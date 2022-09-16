先不谈功耗 第二代骁龙8 GPU性能追近A16

作者：夏初

【天极网手机频道】9月16日消息，第二代骁龙8性能或将迎来大提升，频率或将处于“出厂即巅峰”的超高层级，在不谈功耗的前提下，第二代骁龙8移动平台将在GPU性能方面追上A16仿生芯片。

知名科技博主@数码闲聊站透露，明年的安卓阵营处理器即将迎来新升级。他表示，手机芯片目前来到了3.4-3.5GHz档口，明年的第二代骁龙8平台可能会有出场即灰烬的超高频版，GPU规模会在今年基础上再度提升。高通友商联发科的旗舰系列天玑9系列则会继续在CPU上堆料，获取更高的性能表现。

@数码闲聊站认为，安卓旗舰芯片再努力一下GPU极限性能就可以打苹果正代A系了，不过CPU性能还是有一定的差距，中低频能效表现还需努力，这方面苹果A系列处理器还是很有优势的。

据之前的爆料，第二代骁龙8将同样由台积电代工，采用4nm制程工艺打造，将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核、两颗A720大核、两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，GPU从Adreno730升级到Adreno740，将带来更为强悍的性能表现。比较值得期待的是能效方面的优化，第二代骁龙8能否压制住发热、摘掉“火龙”的帽子，需要看第二代骁龙8的具体表现。

此前高通已经预热，2022年的骁龙峰会将在11月举行，预计第二代骁龙8旗舰芯片也将正式登场，这比以往12月份发布的惯例提早了1个月。而这也有望让用户们在今年年底就看到一款或者多款第二代骁龙8旗舰机型亮相――第一批搭载该芯片的手机甚至可能会在11 月上市。