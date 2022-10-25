iQOO Neo7上手简评：自带Buff的电竞王者

【天极网手机频道】市场调研机构 Canalys 发布的2022 年第三季度全球智能手机报告，其中显示今年第三季度是 2014 年以来表现最糟糕的季度，市场表现连续三季度下跌，同比下降了 9%。有分析称这是市场上首次出现“旺季不旺”的情况，没有技术亮点的新品恐将在市场上遇冷。

不过以游戏手机闻名于市场的iQOO在每个价位段上都有自己比较能“打”的产品，vivo对待iQOO也并没有扭扭捏捏，反而在iQOO品牌上首发了不少的新技术，连定位中端市场的产品也如此。作为细分领域的Neo系列主打游戏体验，自然是通过极致的游戏性能打动消费者。10月20日，iQOO Neo7正式发布，硬核双芯”天玑9000+与独立显示芯片 Pro+，配备系列史上首款120W 超快闪充，影像实力堪比专业水准，更有三星E5柔性直屏、5000mAh超大电池和智能散热系统联手打造的游戏体验黄金三角。



iQOO Neo7

接下来不妨一起体验一番。

外观・无限几何的复古未来主义设计

天极网手中的这款iQOO Neo 7是“几何黑”配色，上手第一感觉是很轻，起码比手中另外一部“板砖机”轻很多，整机在202g;第二感觉就是外观配色太奇妙了。iQOO Neo7 延续了前代的标志性设计，更加巧妙地将“像素字符”"和 “皮革撞色”的元素运用在了机身上。另外还提供“印象蓝”和“波普橙”两款配色，有些不同的是“几何黑”采用的是AG玻璃材质，“印象蓝”和“波普橙”则是素皮材质，重量在197g。从个人角度出发，还是比较偏爱AG玻璃材质，细腻的磨砂质感，触摸起来很丝滑。



iQOO Neo7

整体来看，iQOO Neo7外观相较iQOO Neo6差别不大，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，只是微距镜头和闪光灯细节设计有所不同，在iQOO Neo7上微距镜头和闪光灯以竖列方式移到了影像模组下方的金属板块中，闪光灯旁边则是极具复古情怀的像素Neo Logo以及OIS AI Camera Logo，既打破了金属的沉重感，也使得整体设计更具活力。



iQOO Neo7

正面则是一块电竞发烧友们最爱的6.78英寸三星E5柔性直屏，作为目前三星 OLED 屏幕中最先进的发光材料，E5 相较于上代的 E4 拥有亮度更高、对比度更高、功耗更低的优势。而直屏相较于曲面屏，也具有游戏中不易误触、维修成本低、贴膜简单等优势。



iQOO Neo7

同时，这块屏幕支持30/60/90/120Hz四档刷新率、1500nit局部峰值亮度、HDR10+等特性，保证高刷更丝滑，低刷省功耗。

性能・旗舰强芯王者风范，性能铁三角再显神威

iQOO Neo7通过KPL官方比赛用机测试认证核心，也就是说平均帧率、帧率稳定性、网络延迟、温升、耗电等多项指标均满足官方赛事标准，为用户带来赛场级别的游戏性能体验。

配置上，iQOO Neo7搭载“硬核双芯”天玑9000+与独立显示芯片 Pro+。天玑 9000+ 由台积电 4nm 工艺制程打造，采用 1 颗 3.2GHz 的大核、3 颗 2.85GHz 的性能核以及 4 颗 1.8GHz 的能效核构成。



天玑9000+与独立显示芯片 Pro+

相较于上一代天玑 9000，在相同功耗下的情况下，天玑 9000+ CPU 性能提升约 5%，GPU 性能提升约 10%。安兔兔跑分超过了105万分，可以说，天玑 9000+ 就是目前手机端最出色的处理器之一。



安兔兔跑分成绩

除了旗舰芯外，iQOO Neo7 在性能上还配备了增强版 LPDDR5 内存以及超频版 UFS 3.1 闪存组成性能铁三角，更大程度上提升 iQOO Neo7 的功耗控制表现和整体性能表现。



iQOO Neo7

当然，iQOO Neo7 自然也没落下独立显示芯片Pro+，独立显示芯片 Pro+ 不仅可以带来游戏插帧，更重要的是在一些对帧数要求没那么高的游戏中可以通过把游戏帧率从 60 帧或 90 帧降低至 45 帧，再利用独立显示芯片 Pro+ 的 MEMC 功能把游戏帧率从 45 帧提升至 90 帧，从而降低 iQOO Neo7 上这颗天玑9000+ 的游戏功耗，以达到改善发热、保护电池寿命的效果。值得一提的是，独立显示芯片Pro+ 所带来的游戏视效增强不仅可以提升画质体验，以达到增强游戏画面显示效果的水平。iQOO Neo7凭借着独立显示芯片 Pro+ 与天玑9000+ 的双芯搭配，为广大游戏爱好者带来了堪比专业电竞体验。

在游戏适配性上，iQOO Neo7 的这块屏幕支持双指 360Hz 触控报点率 +2000Hz 瞬时触控采样率，这使得 iQOO Neo7 在例如《王者荣耀》、《和平精英》、《穿越火线》这类游戏中可以拥有更准确、更迅速的操作体验。得值一提的是，在游戏体验过程中，iQOO Neo7屏幕的左右两侧均支持压感操作，按压执行一次映射，松手执行第二次映射，操作逻辑是与传统压感肩键是一样的，不过用户可以自定义 iQOO Neo7 压感操作的逻辑，根据不同的游戏设置不同的按键操作，对比需要多指操作的侧边按键，屏幕压感只需双指即可完成操作;相较于实体压感肩键，压感操作的优势是不会影响手机外观设计的整体性。



iQOO Neo7

另外，在按感映射中还新增了“方向按键”功能，开启键后，UI界面显示功能推荐映射位置， 用户可自定义映射，如通过压感实现便捷拉视野，还可以自定义陀螺仪灵敏度。

接下来的《王者荣耀》游戏测试环节中，天极网在连接WiFi、关闭蓝牙与定位、刷新率自适应、声音与亮度均为50%、游戏设置“极高帧率+超高分辨率+高清画质”的场景和设定中，进行一局游戏。

通过实际15分钟左右的游戏测试， iQOO Neo7基本稳定在118.9FPS左右，游戏过程中也并无明显卡顿情况出现。技能释放跟手性很强，基本是指哪打哪，灵敏度相当高。



平均帧率显示

影响游戏体验的另一大因素，自然是手机的散热能力。iQOO Neo7内置了 4013mm2 大面积 VC 均热板，这也是目前 iQOO Neo 史上最大散热面积。VC均热板的内部采用了 1283 根毛细铜管，从而可以加快内部热循环速度;同时还内置了 9 颗温度传感器，可以更精准的检测手机的温度情况，从而保证 iQOO Neo7 更出色的性能释放表现。当然，其能够拥有如此出色的散热表现，与内置的独立显示芯片 Pro+也脱离不开关系。



《王者荣耀》游戏前



《王者荣耀》游戏后

在视听触体验上，iQOO Neo7内置了对称式双 X 轴线性马达，除了可以在日常操作中起到震动反馈、消息提醒的作用外，在游戏中还可以实现 4D 游戏振感。目前 iQOO Neo7 已经与《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟手游》《QQ 飞车》等游戏进行了深度适配合作，从而带来更沉浸的游戏震动体验。封闭式立体双扬也能给用户带来更轻松的听声辨位体验，这对于类似《和平精英》的射击类游戏尤为关键。而对于没有听声辨位需求的游戏，iQOO Neo7 也针对不同的游戏定制了游戏音效，帮助用户带来更加“声临其境”的游戏体验。

iQOO Neo7作为一个专业电竞选手，当然少不了黄金装备，这一次iQOO提供了iQOO TWS Air无线蓝牙耳机、iQOO闪电手柄2以及iQOO极风散热背夹Neo，带来更“沉浸式”的游戏体验。



iQOO TWS Air无线蓝牙耳机、iQOO闪电手柄2、iQOO极风散热背夹Neo



iQOO闪电手柄2、iQOO极风散热背夹Neo

充电与续航・充电“超速”，续航超久

作为一款游戏手机，iQOO Neo7配备了5000mAh大电池以及首次下放到Neo系列的120W 超快闪充。不同于传统充电没得选择，iQOO Neo7在充电上新增了“默认超快充电模式”，开启此功能之后手机秒变“极速模式”，9分钟内可充至50%的电量，完成充电仅需要26分钟左右。如果关闭“默认超快充电模式”，也就是普通的超快闪充模式下，也仅仅在35分钟内即可完成充电。



iQOO Neo7 120W超快闪充充电测试(注释：测试结果仅供参考)



iQOO Neo7续航测试(注释：测试结果仅供参考，续航以实际使用为准)

5000mAh的双电芯大电池使得续航更长久，在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、刷新率自适应、声音与亮度均为50%的场景下，模拟大家日常使用手机的频率、时长以及长时间使用的多款软件，在经历9个小时的使用以及8小时待机的续航测试之后，还剩下37%的电量。综合续航和充电两者来看，满电状态下，完全可以支撑大部分用户持续一整天在线。

影像・性能旗舰也有旗舰影像

作为一款游戏旗舰，iQOO Neo7的游戏性能属实出色，但在影像方面的表现可能会受到质疑。但事实上，iQOO Neo7采用了5000万像素主摄+800万像素超广角镜头+微距镜头的超感光OIS三摄。其中，5000万像素主摄搭载专业影像水准的索尼IMX766V感光元件，1/1.56英寸大底，更有OIS光学防抖加持，减少用户手抖动所导致影像模糊的问题，即使在低亮度环境、夜景、运动及长曝光的场景中，也拍摄出清晰的照片。



主摄拍摄样张



逆光拍摄样张



超广角拍摄样张



2X变焦拍摄样张



10X变焦拍摄样张



夜景模式拍摄样张



夜景模式拍摄样张

在样张中可以看到，iQOO Neo7拍摄的样张清晰度保留了诸多细节，主体与背景的融合度很大;超广角拍摄中景物的畸变几乎看不见，拍摄出的画面线条感也较为鲜明;夜景的拍摄也比较出色，在暗光环境下，iQOO Neo7结合AI Deglare算法和RAWHDR3.0算法，并通过AI天空分割技术，减少天空噪点，达到更好纯净度，并保留住非天空区域的细节，同时色彩丰富，高光也压制得住，在这个档位的手机中，属实是少见的影像能力。整体来看，iQOO Neo7的影像能力其实并不差，在游戏性能强大之余，还能拥有不错的影像能力。

系统・更便捷更易用一部手机都搞定

iQOO Neo7搭载的是基于Android 12开发的OriginOS Ocean，除了各类贴心、安全的软件功能，OriginOS Ocean还支持国内外近1600个品牌家居设备的红外遥控、全场景NFC、超便捷的快碰贴等，一部手机就能搞定生活各项琐碎，更便捷更易用。

例如红外遥控功能，可替代家里的各种电器遥控器，支持电视、投影仪、空调、风扇等国内外近1600 个品牌家居设备的拍照识别遥控器，亦可手动添加设备。用户只需要在“智能遥控”应用中找到家里电器的品牌，按开关开启或关闭即可。



红外遥控功能(此图为GIF)

整体来说，OriginOS Ocean比起大多数手机系统都要更加便捷且容易上手，一部手机就可以是钥匙，可以是遥控器，也可以是交通卡、身份证，实现一部手机“走天下”。

总结

今年新机上市不在少数，能让人记住且入手的机器更是寥寥无几。不过iQOO Neo7延续强悍性能基因，双芯的加持与进化致力于为用户提供出色的性能体验，并且提供独家游戏优化，这也让它在众多新机中脱颖而出。旗舰级快充体验、影像、系统方面也都带来全面升级，从综合实力来看，iQOO Neo7在同等价位的手机中属实少见，正好即将到双十一大促，新品全程价保，至高24期免息，预售期间新品加赠180天原厂延保，以旧换新至高补贴5099元，更多的优惠政策以官网为准。如果大家近期有想要换购新机的话，iQOO Neo7是一个不错的选择。