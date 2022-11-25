同档体验新高度！超值实力新品OPPO A1 Pro售价1799元起

【天极网手机频道】全新升级的OPPO A1 Pro凭借设计美感和实用性能成功出圈，吸引不少用户。120Hz超视野护眼曲屏和1亿像素高清主摄的加持，更有最高等效20GB的运存、长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池组合搭配，在同档价位的机型中刷新用户体验新高度。在用户期待下OPPO A1 Pro于今日正式开售，8GB+128GB版本售价1799元，8GB+256GB版本售价1999元，12GB+256GB版本售价2299元。

外观设计上，OPPO A1 Pro正面是一块10亿色OLED曲屏，2160Hz高频PWM调光，再加上全天候的护眼模式，已通过国家眼科工程中心的专业护眼测试，能全方位呵护用眼健康;正上方中间是一颗1600万像素前置镜头，2.32mm极窄下边框，屏占比高达93%，带来更具冲击力的观感。与此同时，这块屏幕拥有120Hz流畅高刷新率与最高1000Hz瞬时采样率，触控更流畅。

背面设计上，在领先的流光晶钻工艺下为用户带来了朝雨蓝、晨曦金、月海黑三款配色，在大电池容量下还保持着7.7mm的机身厚度，整机重量在171g，在同档位的机型中脱颖而出。后置模组被放置在左上角，1亿像素大底主摄，轻松记录丰富画面细节，在低光环境下仍可捕捉精彩瞬间。

OPPO A1 Pro搭载的全新ColorOS 13系统带来多项便捷功能，例如智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要;超级录音2.0可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人;智能息屏允许不解锁便完成切歌，查看外卖、叫车进度;识文功能支持复制相册中图片包含的文本内容，还可将文字一键转文档;自动打码功能可一键识别聊天软件截图中的头像与昵称，轻松完成模糊处理，保障隐私安全。

内置长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，30分钟可从1%充至80%，不管是充电还是续航实力都超强。

目前新机正在热销当中，新机首销优惠政策也新鲜出炉，屏碎保买一年保两年，延长保9块9购一年;加购OPPO Enco M32无线耳机还能立减50元，更有价值500元的互联网权益礼包。感兴趣的用户可前往OPPO官方商城进行了解与购买。