超”A”新品OPPO A1 Pro正在热销中，售价1799元起

【天极网手机频道】作为OPPO全新推出的A系列产品，OPPO A1 Pro扛起了灵巧轻薄机身+67W长寿版超级闪充组合的超”A”千元机大旗，提供三种存储组合，其中8GB+128GB版本售价1799元，8GB+256GB版本售价1999元，12GB+256GB版本售价2299元。目前正在官网、各大电商平台以及线下门店热销当中。

OPPO A1 Pro整机薄至7.7mm，重量仅有171g，手感轻盈舒适。背面全新灵动秘境双环设计，后置摄像头和闪光灯在双环中一字排列，摄像头下方采用竖向拼纹设计，呈现简洁的秩序之美。配色上，OPPO基于流光晶钻工艺，为OPPO A1 Pro提供了展现阳光闪烁的晨曦金、还原了雨滴从天空缓缓滑落瞬间的朝雨蓝、以及描绘出夜晚月光在海面上倒影的月海黑。

正面，OPPO A1 Pro的2.32mm极窄下边框打造出高达93%的屏占比，屏幕是一块采用了6.7英寸的十亿色OLED曲屏，色彩细腻，120Hz流畅高刷新率与最高1000Hz瞬时采样率，提供绝佳观看体验，更满足酣畅游戏的触控需求。同时，OPPO A1 Pro这块屏幕率先搭载2160Hz高频PWM调光，有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题，同时实现硬件级低蓝光护眼，以及全天候护眼模式，全方位呵护用眼健康。在国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的眼健康安全评估测试中，A1 Pro的护眼模式获得全五星成绩。

影像方面，OPPO A1 Pro搭载前后双人像镜头，后置1亿像素大底主摄支持9合1像素融合技术，能输出等效1.92微米大像素的清晰照片，即使在夜间仍可捕捉精彩瞬间。再结合人脸超分算法，可在提升人脸清晰度的同时保持自然真实感;自带食物AI焕彩美颜可以让用户自由调节美颜风格;搭配行业独家AI去瑕疵算法，拍照时可以只针对皮肤瑕疵进行修复，让人像拍摄更加精致又自然。

性能配置上，OPPO A1 Pro采用高通骁龙八核处理器，拥有6nm先进制程工艺，主频最高2.2GHz，性能出色。最高支持256GB的大存储组合，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，续航方面配备长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，快速回血+超长续航的组合可降低用户低电量焦虑。

另外，OPPO A1 Pro还搭载了全新的ColorOS 13系统，其超算平台的应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。

目前新机正在热销当中，更多优惠活动可前往官方商城进行了解，如果近期有需要换购手机的用户千万别错过超值超”A”的OPPO A1 Pro。