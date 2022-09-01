全球5G用户数年内破10亿，中国占半数

作者：大飞哥

【天极网手机频道】据多家行业机构预测，全球5G用户数年内将破10亿，中国将贡献其中一半数量。据工信部数据，截至7月底，中国5G移动电话用户已达到4.75亿户。 爱立信发布的最新版《移动市场报告》预测，到今年年底，全球5G用户数将超过10亿，并在五年后，即2027年，达到44亿，占全球91亿移动连接数的近一半。

报告预测，五年后，5G签约用户数在北美地区将占移动用户总数的90%，占西欧地区移动用户总数的82%，占海湾地区移动用户总数的80%，占东北亚地区移动用户总数的74%。

分析公司CCS Insight的最新全球市场预测报告则更加激进，认为到2022年年底，全球5G网络连接数将达到12亿，比2021年增加近一倍。

爱立信的《移动市场报告》也证实了5G的扩展速度比以前任何一代移动技术都要快。目前，全球约四分之一的人可以使用5G，仅在2022年第一季度，5G签约用户数就增加了约7000万。该报告称，到2027年，全球约四分之三的人口将能够使用5G。

同时，两家公司的预测都显示了随着5G固定无线接入和蜂窝物联网连接数的增长，5G网络使用正呈现多样化的态势。

CCS Insight预计，2022年，全球5G固定无线接入增长160%，达到700万。“固定无线领域的竞争正在升温，尤其是在北美。”该机构的高级分析师Manning Smith称，“T-Mobile、Verizon和AT&T正在将5G固定无线接入视为其5G战略不可或缺的一部分，这已经取得了成果，T-Mobile报告称拥有超过100万客户。”CCS Insight预测，到2026年，全球5G固定无线连接将达到8300万。

机器对机器(M2M)和蜂窝物联网(IoT)应用也为5G带来了希望。CCS Insight预计，到2022年年底，5G物联网连接数可达到900万。到2026年，5G M2M和物联网连接数将达到4.55亿，其中中国凭借在制造业和其他高科技行业的重大投资，在5G物联网发展中处于领先地位。

《移动市场报告》指出，固定无线接入在提供宽带服务中发挥了日益重要的作用。在2021年年底，固定无线接入流量已占全球移动数据网络总流量的近20%。爱立信预测，固定无线接入连接数将在2022年超过1亿，而这一数字到2027年将增加一倍以上，达到近2.3亿。

在物联网方面，《移动市场报告》指出宽带物联网(4G/5G)在2021年超过了2G和3G，成为连接最多蜂窝物联网设备的技术，占所有连接的44%。

随着连接总数的增长，4G和5G连接在移动领域占据主导地位，人们的数据连接需求不断增加，移动数据量正在以惊人的速度增长。

据爱立信团队称，2020年第一季度至2022年第一季度期间，移动网络总数据流量(包括固定无线接入连接)翻了一番，达到每月93艾字节。随着虚拟、增强和混合现实应用等需要大量数据的应用涌现，预计到2027年，这个数字可达到惊人的每月368艾字节，届时，全球移动网络60%的数据流量将通过5G网络传输。