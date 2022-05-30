精准解决用户痛点 骁龙持续助力安卓体验全面跃升

作者：夏初

【天极网手机频道】在5月20日晚举行的“芯朋友 来相会”2022骁龙之夜上，高通为广大用户带来了第一代骁龙8+移动平台。在此之前，2022年五月之前的安卓阵营旗舰几乎被骁龙8所包揽，展现出了可靠的性能、强大的GPU表现与影像表现，给用户们留下了极为深刻的印象。IDC和Counterpoint Research等行业分析机构的报告指出，骁龙已然成为2021年全球顶级安卓智能手机SoC市场份额的领导者。

如今，第一代骁龙8+移动平台带着“Plus”的后缀闪亮登场，在骁龙的规划中，这款新旗舰的任务是要精准解决用户痛点，进一步优化用户的使用体验。这些体验将体现在智能手机使用的方方面面，融合进用户日常生活中的每个细节。

长期以来，骁龙持续支持行业主要厂商，为他们提供最佳顶级安卓体验。随着骁龙8的面市，移动平台的新时代已经来临，顶级体验尽在用户指尖。而现在全新骁龙8+在游戏层面又一次进行了跃升，与前几年的移动端游戏相比，今天我们能够见到的包括画面、音频、网络连接等方面的提升无不是骁龙积极研发、不断创新的体现。

从表面来看，第一代骁龙8+的制造工艺从三星4nm更换为台积电4nm，CPU仍然由单个超大核Cortex-X2、三个大核A710、四个小核A510的规格，频率从3.0GHz、2.5GHz、1.8GHz分别提高到3.2GHz、2.8GHz、2.0GHz，CPU综合性能比骁龙8提升了大约10%。同时，Adreno 730 GPU核心的频率也提升了10%，带来同样10%的频率提升。

骁龙8+同样支持超过50项的Snapdragon Elite Gaming特性，这也是骁龙在游戏端引以为傲的整体优化方案。能够为用户提供极致流畅、极小延迟的操作响应体验，可以带来色彩丰富，质量出色的HDR图形显示效果。VRS Pro可变分辨率渲染进阶版可以针对特定角色、特效进行高分辨率智能划区渲染，保证游戏画质的同时，能够大幅降低功耗，提升游戏综合体验。端游级立体渲染技术帮助提升粒子图形的渲染效果。比如《和平精英》《原神》等大型游戏中经常会出现烟雾粒子效果，在该技术的加持下效果更将加逼真，用户游戏感受也会更为真实。

此外，最能让用户在使用中“感知明显”的莫过于能效的提升，骁龙8+的整体功耗降低了15%左右，其中CPU、GPU可在不同场景中均降低最多30%的功耗。除了CPU和GPU，骁龙对整机侧的其他模块上都做了大幅度的调整，大大提升了整体SoC的能效表现。

这意味着在性能得到进一步加强的同时，用户在同等电池大小的情况下，能够看更久的视频、玩更长时间的游戏，在手机的移动使用场景中，更长时间的续航是提升使用体验的一项重要指标，这将解放相当数量的有“电量焦虑”的朋友们，不用带充电宝出门的感觉真爽。

对于智能手机用户来说，网络是手机与世界沟通的纽带与桥梁，网络连接的稳定、网速的快慢都将对使用产生直接影响。曾几何时，我们在讨论智能手机网络连接的时候还在讨论“网络丢包”“游戏延迟”，而在当下，由高通以及骁龙8+引领的移动端网络升级让优质网络体验能被更多的安卓用户所享受。

骁龙8+仍然搭载了骁龙X65 5G调制解调器及射频系统，5G在毫米波及Sub-6G下可达10Gbps，带来远超4G时代的网络速度。当AI融入进网络技术，高通的网络系统也能如虎添翼。高通AI辅助信号增强技术首先可以帮助厂商降低天线设计的难度，让厂商自由打造手机外形，不必因为信号问题而妥协。

针对用户使用手机时的不同握持场景，高通AI辅助信号增强技术通过精准的AI情境感知，动态侦测用户用机时的拿握习惯，并在后续学习中对天线进行优化。我们在玩游戏的时候往往会采用横屏握持，部分手机天线由于设计问题会被用户的手遮挡，造成游戏中的网络断流，严重影响游戏体验。而在高通AI辅助信号增强技术帮助下，AI在识别用户横向握持手机时会实时动态调谐天线，确保信号不会因为手部遮挡而中断，保证游戏网络流畅稳定，杜绝游戏掉线、卡顿的发生。

高通AI辅助信号增强技术还带来了增强的天线调谐功能，AI进一步提升数据传输速度以及信号捕捉范围，让手机与基站实时保持最佳的连接状态，即便用户身处一些封闭场所，也能拥有一个较好的网络连接体验。

骁龙8+还支持5G PowerSave、Smart Transmit技术、宽带包络追踪技术和Signal Boost等一系列技术，照顾到手机续航时间的延长、提升网络覆盖范围、降低延迟、增强信号等多个方面。

值得一提的是，高通不仅在5G方面一马当先，还很早进行了Wi-Fi 7的布局。早在3月，高通便推出了业内最先进的Wi-Fi和蓝牙无线方案产品――FastConnect 7800芯片，这也是迄今为止速度最快、延迟最低的Wi-Fi芯片，完整支持Wi-Fi 7无线网络特性，支持2.4GHz、5GHz、6Ghz三大频段，峰值传输速度可达5.8Gbps，比前代提升多达60%。在不久的将来，高通Wi-Fi 7特性也将为大家所亲身体验。

手机摄影是一项比较特别的摄影方式，通常来说，随手拍是大多数人的选择，真正停下脚步进行构图、取景往往是在像旅行这种特定场景。随手拍还要拍出好照片，这就对SoC提出了新的要求。此外，不少专业用户也会选择用手机拍摄作品，便捷可靠的特点也决定了他们的选择。

为了满足不同使用群体的拍摄需求，骁龙8+支持了全新的Snapdragon Sight骁龙影像技术，在支持高达2亿像素之外还具备了拍摄8K HDR视频的能力――即便是在专业相机上，支持8K HDR也并非易事。骁龙8+致力于将手机影像提升成为专业设备水准。

另一方面，计算摄影也是各大厂商优化影像的重要方面。得益于骁龙8+强大的像素处理能力，相机可以一次拍摄30张照片进行多帧合成，从而改善大光比环境下明暗细节的成像质量。搭载的骁龙8同款18bit三ISP，较之上一代芯片，实现了4096倍的动态范围捕捉能力的提升，并且每秒可处理32亿像素;支持18bit RAW文件存储也是为了满足专业用户的需求。在第七代高通AI引擎的强大算力的加持下，手机能够实时精准捕捉面部表情以及人物的动作，并且对动作进行预测，改善人像照片和视频表现。

骁龙8是一款拥有强劲发展势头和广受行业好评的旗舰平台。自发布以来，全球已有二十多款款搭载该平台的旗舰终端面市，包括荣耀Magic4和荣耀Magic V折叠手机、小米12系列、Redmi K50电竞版、红魔7 Pro、联想拯救者Y90电竞手机、全新Motorola Edge系列，以及三星Galaxy S22和Galaxy Tab S8系列等等。而第一代骁龙8+不但在性能、能效上实现了更大突破，骁龙连接、影像、AI、游戏、音频和安全六大方面的优势同样也在进一步扩大，用户具体的使用体验将获得再度提升。毫无疑问，骁龙8+将是下半年最好的安卓旗舰处理器，而于用户而言，搭载骁龙8+的机型也将是下半年最值得选择的优秀产品。